Les Comptoirs de la Bio : cette tisane bio du soir contaminée par une plante hallucinogène, vérifiez vos placards

Une simple tisane de verveine bio, bue chaque soir pour se calmer, est aujourd'hui visée par un rappel conso en France entière. Cette infusion vendue chez Les Comptoirs de la Bio contient une plante hallucinogène qui inquiète les autorités sanitaires.

Chaque soir, une tisane de verveine bio pour s’endormir, presque un rituel. Beaucoup de clients de Les Comptoirs de la Bio se reconnaîtront dans cette scène, avant d’apprendre qu’un lot de leur infusion fétiche fait l’objet d’une alerte sanitaire et d’un rappel en France entière.

Cette alerte vise l’Infusion 100 % Verveine de la marque Les Papilles du Monde, vendue en sachet de 40 g dans le réseau de magasins bio. Ce produit, écoulé partout en France, est rappelé après la découverte d’une contamination par le datura, une plante hallucinogène et neuro‑toxique. Un choc pour une simple boisson du soir.

Rappel conso chez Les Comptoirs de la Bio : à quoi ressemble la tisane en cause ?

Selon la fiche de rappel conso publiée sur le site gouvernemental rappel.conso.gouv.fr, le lot concerné porte la mention 30/09/2026, avec une date de durabilité minimale fixée au 30/09/2026 et le code GTIN 3760239186070. L’infusion a été commercialisée jusqu’au 12 février 2026 dans les magasins Les Comptoirs de la Bio, la procédure de rappel restant ouverte jusqu’au lundi 13 avril 2026.

Les autorités demandent de ne plus consommer cette tisane, de retirer les paquets des placards et de les rapporter en magasin pour destruction et remboursement. La démarche se fait directement auprès du personnel de caisse ou d’accueil, aucun numéro spécifique n’ayant été mis en place par la marque Les Papilles du Monde pour ce dossier.

Datura : cette plante hallucinogène et neuro‑toxique retrouvée dans la verveine

Le motif officiel évoque la « présence de datura, un alcaloïde tropanique », a précisé la plateforme gouvernementale RappelConso. Le datura est une plante sauvage dont les graines et les feuilles renferment des alcaloïdes tropaniques qui agissent sur le système nerveux, avec des effets hallucinogènes et des troubles parfois violents lorsqu’ils sont ingérés.

En cas d’intoxication, les symptômes décrits vont d’une sécheresse intense de la bouche à des pupilles dilatées, des troubles de la vue, une tachycardie, une agitation, une confusion, une désorientation spatio‑temporelle, des hallucinations, des paroles incohérentes ou des troubles de l’équilibre. Face à ces signes après une tasse suspecte, il faut demander un avis en appelant un Centre Antipoison, le 15 ou le 112. Les numéros des centres sont listés sur le site centres-antipoison.net.

Quels réflexes adopter si vous avez bu cette infusion de verveine ?

Pour les personnes qui découvrent chez elles un paquet d’Infusion 100 % Verveine, la priorité est de vérifier l’étiquette : marque Les Papilles du Monde, lot et DDM 30/09/2026, code GTIN 3760239186070. Si tout correspond, il faut cesser la consommation, conserver le sachet fermé et le rapporter en magasin ; en cas de vente persistante ou de maladie, un signalement peut être effectué sur le site SignalConso. Voici les réflexes à garder en tête :

Je contrôle la marque, le nom de la tisane, le lot 30/09/2026, la DDM 30/09/2026 et le code GTIN 3760239186070 sur mon paquet.

Si mon produit correspond, je ne le bois plus et je le rapporte dans un magasin Les Comptoirs de la Bio pour obtenir un remboursement.

Si j’ai déjà bu cette infusion et que je ressens des troubles inhabituels, j’appelle un Centre Antipoison, le 15 ou le 112 sans attendre.