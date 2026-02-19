Rappel conso : ce fromage de brebis vendu chez E.Leclerc partout en France mis en cause pour un risque grave de Listeria

Un rappel conso vise plusieurs fromages de brebis au lait cru GAEC du Val Gelon vendus en France, notamment chez E.Leclerc, Intermarché et Super U. Dates, produits, risques de Listeria et Salmonella : comment savoir si votre frigo est concerné ?

Plateau de fromages en fin de repas, tartines grillées au brebis, apéritif entre amis : ce rituel bien installé se retrouve bousculé par un rappel conso d’ampleur nationale. Des fromages de brebis au lait cru de la ferme GAEC du Val Gelon font l’objet d’une alerte pour risque de contamination par Listeria monocytogenes et Salmonella spp.

D’après la fiche officielle publiée sur la plateforme RappelConso, ces produits ont été vendus du 1er décembre 2025 au 23 janvier 2026 dans toute la France, y compris dans certains magasins E.Leclerc, Intermarché, Super U, mais aussi en coopératives et sur les marchés. Un rapide contrôle du réfrigérateur peut vraiment faire la différence.

Quels fromages de brebis au lait cru sont concernés par le rappel conso ?

Les produits visés sont des fromages de brebis fermiers au lait cru GAEC du Val Gelon : tomme, p’tits frais, enrobés, bûches, crottins, séchons, lauzières. Tous ont été fabriqués avec du lait cru et commercialisés réfrigérés. Les lots concernés couvrent les ventes du 01/12/2025 au 23/01/2026, avec des dates limites de consommation variables, détaillées sur la fiche RappelConso 2026-01-0143. La procédure de rappel est annoncée jusqu’au 24 février 2026.

La zone de distribution indiquée est la France entière. Les fromages ont circulé via E.Leclerc Drumettaz, Intermarché Sainte-Marie-de-Cuines, Super U Détrier, mais aussi des magasins de producteurs et des marchés. Quand on lit que le produit a été « vendu chez E.Leclerc partout en France », il s’agit de ce maillage national : toute personne ayant acheté un fromage de brebis GAEC du Val Gelon sur cette période doit vérifier son frigo, quelle que soit l’enseigne.

Listeria, Salmonella : quels risques après avoir mangé ce fromage ?

La présence possible de Listeria monocytogenes expose à une listériose. La maladie se manifeste le plus souvent par une fièvre, des maux de tête et des courbatures, parfois des troubles digestifs. Le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines, ce qui impose une vigilance dans la durée. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont les plus exposées à des formes graves, avec complications neurologiques ou atteintes maternelles et foetales.

Les bactéries du groupe Salmonella spp provoquent une toxi-infection aiguë, la salmonellose. Les symptômes typiques sont une diarrhée, des vomissements, des douleurs abdominales, associés à de la fièvre et des maux de tête, survenant le plus souvent entre 6 et 72 heures après le repas. La plupart des adultes en bonne santé récupèrent spontanément, mais les jeunes enfants, les personnes âgées ou fragiles peuvent souffrir de déshydratation ou d’hospitalisation, d’où ce rappel préventif large.

Que faire si vous avez acheté ce fromage chez E.Leclerc ou ailleurs ?

Les autorités recommandent de ne plus consommer aucun fromage de brebis fermier au lait cru GAEC du Val Gelon acheté entre le 1er décembre 2025 et le 23 janvier 2026. Il est conseillé d’isoler le produit, puis de le rapporter au point de vente (E.Leclerc, Intermarché, Super U, coopérative…) pour obtenir un remboursement, ou à défaut de le jeter dans un sac fermé avec les ordures ménagères. Un nettoyage soigneux du réfrigérateur, des clayettes, couteaux, planches et boîtes ayant été en contact avec le fromage est aussi recommandé.

En cas de fièvre, maux de tête, courbatures ou troubles digestifs après consommation d’un de ces fromages, un avis médical rapide est conseillé en signalant le produit incriminé. Les troubles digestifs apparus dans les 72 heures évoquent plutôt une salmonellose, ceux de type grippal pouvant survenir jusqu’à huit semaines font penser à une listériose. Sans symptôme, aucun suivi particulier n’est attendu chez les personnes en bonne santé, mais les femmes enceintes et les personnes à risque ont intérêt à rester attentives durant cette période d’incubation prolongée.

