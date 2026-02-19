Les Comptoirs de la Bio : cette tisane à la verveine rappelée pour une plante hallucinogène neuro-toxique chez vous

Une infusion 100 % verveine vendue en magasin bio vient d’être rappelée en urgence pour présence possible de datura, plante neuro‑toxique. Votre sachet fait‑il partie du lot visé et quels gestes adopter sans tarder ?

Votre tisane du soir a tout d’un rituel rassurant : une tasse de verveine, quelques minutes de calme avant le coucher. Derrière cette image très douce, un lot d’infusion vendu en magasin bio fait pourtant l’objet d’un rappel national, en raison d’une contamination par une plante toxique. L’alerte vise un produit précis que beaucoup peuvent avoir déjà rangé dans leurs placards.

Ce rappel apparaît sur la plateforme gouvernementale Rappel Conso, qui liste chaque jour les produits retirés de la vente. Il concerne une infusion 100 % verveine de la marque Les Papilles du Monde, distribuée dans le réseau Les Comptoirs de la Bio partout en France. Reste à savoir si votre paquet est touché, quels sont les risques et comment réagir.

Infusion verveine des Papilles du Monde : le lot de tisane rappelé

Le produit rappelé est l’infusion 100 % verveine de la marque Les Papilles du Monde, vendue chez Les Comptoirs de la Bio partout en France. Le lot visé porte la mention 30/09/2026, avec le code GTIN 3760239186070 et une date de durabilité minimale fixée au 30/09/2026.

Selon la fiche de rappel, ce lot a pu être commercialisé jusqu’au 12 février 2026 et la procédure restera ouverte jusqu’au 13 avril 2026. Pour savoir si votre tisane est concernée, vérifiez simplement la marque, le nom Infusion 100 % Verveine, le numéro de lot et cette DDM sur le sachet.

Datura dans une infusion de verveine : symptômes et risques à connaître

Le motif officiel de ce rappel est la « présence de datura, un alcaloïde tropanique ». Le datura est décrit comme une plante neuro-toxique, dont des traces ont été détectées dans ces infusions. Une intoxication peut se manifester par une sécheresse de la bouche, des pupilles dilatées, des troubles de la vue, de la tachycardie, une agitation, une confusion, une désorientation spatio-temporelle, des hallucinations, des paroles incohérentes ou des troubles de l’équilibre.

Après avoir bu cette tisane, l’apparition de bouche très sèche, de palpitations, de confusion ou de comportements inhabituels doit alerter. Un avis médical rapide est alors conseillé : les centres Antipoison, dont la liste figure sur centres-antipoison.net, répondent par téléphone. En cas de malaise ou de symptômes importants, il faut composer le 15, le 112, le 18, le 17 ou le 3624 (SOS Médecins).

Infusion verveine datura : gestes à adopter, remboursement et signalement

Les consignes des autorités sont sans ambiguïté : ne plus consommer cette infusion, mettre le paquet de côté et le rapporter en magasin. Les Comptoirs de la Bio doivent appliquer la procédure de rappel, traiter votre demande et proposer un remboursement ou un geste commercial selon leurs modalités, même si aucun numéro de service consommateur dédié n’a été communiqué. Le produit rapporté est ensuite retiré de la vente et détruit.

Pour suivre la situation de cette infusion verveine datura ou d’autres produits, la fiche détaillée reste accessible sur le site gouvernemental rappel.conso.gouv.fr. Si vous tombez malade après en avoir bu, ou si vous voyez ce lot encore en rayon malgré le rappel, un signalement peut être déposé sur SignalConso, afin que les services compétents enquêtent et sécurisent les rayons pour les autres clients.