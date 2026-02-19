Ne rachetez plus de plats préparés cet hiver : ce gratin de poireaux au comté et à la moutarde vous fera tout oublier

Quand le froid s’éternise, un gratin de poireaux au comté et à la moutarde remplace vite les barquettes anonymes sur la table. Comment ce plat maison, fondant et filant, a-t-il réussi à détrôner tous les plats préparés de l’hiver ?

Le froid qui s’éternise en fin d’hiver donne envie de rallumer le four et de laisser un plat gratiné embaumer la maison. Sur la table, ce n’est plus une barquette anonyme, mais un plat fumant que l’on pose au milieu, généreux et rassurant.

Ce changement passe souvent par un gratin de poireaux au comté et à la moutarde tout simple, qui transforme quelques légumes de saison en vrai dîner de week-end. Poireaux fondants, crème onctueuse, fromage de montagne filant, pointe de moutarde à l’ancienne : la promesse est déjà là.

Un gratin de poireaux au comté et à la moutarde qui fait oublier les plats préparés

Face aux plats préparés souvent riches en additifs et pauvres en surprises, ce gratin maison affiche une liste d’ingrédients courte et familière. Chaque élément se trouve facilement au marché ou en supermarché, ce qui permet de cuisiner sans organisation compliquée ni budget particulier.

Le secret tient au duo comté et moutarde. Un comté bien affiné apporte une texture filante et un parfum de montagne, tandis que la moutarde à l’ancienne relève doucement les poireaux sans tout écraser. Le résultat reste fondant à l’intérieur, avec un dessus croustillant.

Les ingrédients et étapes pour un gratin de poireaux fondant et filant

Pour régaler quatre convives avec ce gratin, il suffit de réunir quelques produits bruts :

800 g de blancs de poireaux

100 g de comté râpé (affiné 12 mois de préférence)

20 cl de crème fraîche épaisse

2 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne

30 g de beurre demi-sel

Sel et poivre du moulin

Une pincée de noix de muscade (facultatif)

Les blancs de poireaux se nettoient soigneusement, s’émincent en tronçons réguliers puis reviennent environ 10 minutes dans le beurre demi-sel, à feu moyen, jusqu’à devenir tendres et translucides, sans coloration. Hors du feu, la moutarde à l’ancienne est incorporée, la crème fraîche vient napper, sel, poivre et muscade complètent l’assaisonnement. Le mélange est versé dans un plat à gratin, entièrement recouvert de comté râpé, puis passe 20 minutes au four à 200 °C, jusqu’à ce que la croûte dore.

Poireau, gratin d’hiver réconfortant et astuces pour bien le servir

Le poireau est un légume d’hiver français par excellence, généralement disponible de septembre à avril. Avec seulement 31 kcal pour 100 g et une belle richesse en fibres, il aide à équilibrer ce gratin au fromage, apporte une bonne satiété et une digestion plus confortable après le repas.

Ce plat se suffit à lui seul pour un dîner léger, ou accompagne une viande blanche, un poisson ou un jambon blanc. Une salade verte assaisonnée d’une vinaigrette au cidre crée un contraste frais avec le fromage gratiné. Les restes se gardent deux jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique et se réchauffent au four, ce qui préserve le croustillant. Pour une version encore plus montagnarde, certains ajoutent des ravioles du Dauphiné, petites pâtes fraîches farcies de fromages et de persil.