Poireaux : arrêtez de les noyer en soupe, ce gratin crémeux et doré va tout changer à table ce soir

Oubliés les poireaux tristounets : en fin d’hiver, ce gratin crémeux à la moutarde les transforme en plat familial ultra-réconfortant. Quelle place prendra-t-il sur votre table ?

Le poireau, on le connaît surtout en soupe ou en vinaigrette, parfois un peu tristounet au fond de l’assiette. Quand les soirées restent fraîches, on rêve plutôt d’un plat qui sort du four en fumant, bien doré sur le dessus, avec cette odeur de fromage fondu qui met tout le monde à table. Et c’est exactement ce que promet ce gratin de poireaux à la moutarde.

Ici, le légume d’hiver change complètement de visage : fondant, nappé de crème, relevé par la moutarde à l’ancienne et couvert de comté gratiné. C’est un plat simple, économique et très réconfortant, pensé pour les soirs de semaine où l’on veut faire plaisir sans passer des heures en cuisine. De quoi avoir envie de ne plus jamais cuire ses poireaux autrement.

Un gratin de poireaux à la moutarde fondant et doré

L’ambiance est posée par cette phrase : « En cette fin d’hiver, alors que les soirées restent fraîches et appellent au réconfort, rien n’égale le plaisir d’un plat sortant du four, bouillonnant et délicieusement doré », écrit Trucmania, site du groupe Ouest-France. Sous la croûte croustillante de fromage se cache une véritable fondue de poireaux, douce et légèrement sucrée, que la moutarde vient titiller sans tout dominer.

La méthode change tout. On émince 800 g de blancs de poireau, parfaitement lavés, puis on les fait revenir 10 minutes dans 30 g de beurre demi-sel, feu moyen, jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres et translucides. On mélange alors 2 cuillères à soupe bombées de moutarde à l’ancienne, on transfère dans un plat, on nappe avec 20 cl de crème fraîche épaisse, on couvre de 100 g de comté râpé et on laisse gratiner 20 minutes à 200 °C, le temps que le dessus dore bien.

Les bons ingrédients pour un gratin ultra-crémeux

Pour 4 personnes, la base reste très courte, facile à retenir :

800 g de blancs de poireaux

30 g de beurre demi-sel

2 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne

20 cl de crème fraîche épaisse

100 g de comté râpé

Poivre du moulin

Disponible de septembre à avril, le poireau apporte seulement environ 31 kcal pour 100 g et beaucoup de fibres, ce qui compense la générosité de la crème et du fromage. Pour varier, on peut ajouter des dés de jambon ou des lardons, parsemer des noix ou noisettes concassées, ou remplacer le comté par un fromage de caractère comme le reblochon ou le beaufort pour une version très montagnarde.

Astuces et variantes pour adopter cette cuisson de poireaux

Pour éviter le sable, il suffit de fendre les poireaux dans la longueur et de bien les rincer sous l’eau. Pendant la cuisson au beurre, on laisse s’évaporer l’eau de végétation avant d’ajouter la moutarde, ce qui donne une fondue bien parfumée et pas aqueuse. On place ensuite le plat assez haut dans le four pour obtenir une croûte vraiment dorée. Ce gratin supporte bien le réchauffage, pratique pour s’organiser à l’avance. En ajoutant des coquillettes et du poulet, on obtient « Un repas complet, pratique et convivial, parfait pour les soirs de semaine », résume le site Chef Simon.

Côté accompagnement, ce gratin riche et onctueux adore la saucisse de Morteau ou une côte de porc grillée. Pour quelque chose de plus léger, un poisson blanc vapeur et une grande salade verte bien vinaigrée fonctionnent très bien. Un vin blanc sec du Jura, aux notes de fruits secs et de noisette, répond enfin joliment au goût du comté et prolonge l’effet cocon de ce gratin crémeux.