Ce cocktail vénitien à la cerise cache un ingrédient floral inattendu, à tester avant la fin de l’hiver

En plein cœur de l’hiver 2026, la Colombine masquée invite les soirées françaises à un détour pétillant par le Carnaval de Venise. Entre cerise, rose et Prosecco, ce cocktail joue les équilibristes pour transformer un simple apéritif en mini bal masqué.

Mi-février 2026, la lumière reste timide et les soirées s’étirent dans une grisaille bien installée. Alors que l’hiver mord encore les joues, beaucoup rêvent d’échapper quelques instants à ce décor, ne serait-ce qu’à travers un verre bien pensé, capable de rappeler les fastes d’un bal masqué au bord de la lagune.

Cap sur Venise et sur le personnage de Colombine, héroïne espiègle de la Commedia dell’arte, qui inspire un cocktail pétillant au nom évocateur : la Colombine masquée. Dans cette création, liqueur de cerise, sirop de rose, jus de citron et prosecco s’unissent pour former une bulle vénitienne colorée, à la fois douce en apparence et pleine de caractère en bouche. Un jeu de contrastes qui rappelle les masques du Carnaval de Venise.

Colombine masquée : un cocktail vénitien entre douceur et malice

Dans les récits de la lagune, Colombine n’est pas une servante effacée mais une jeune femme vive, indépendante, qui manipule le jeu social derrière son masque vénitien. La Colombine masquée reprend ce double fond : une robe rosée délicate, presque innocente, portée par les bulles italiennes, cache une bouche plus vive, où l’acidité du citron vient réveiller la rondeur de la cerise.

La rencontre entre cerise et rose peut faire peur à ceux qui redoutent des arômes « parfumés » façon salle de bain. Ici, la liqueur de cerise apporte une matière gourmande, légèrement amère grâce au noyau, tandis que le sirop de rose se fait discret, juste en fin de bouche. L’équilibre se joue sur le tranchant du citron frais et sur la sécheresse du prosecco, qui évitent tout effet trop sucré.

Ingrédients et préparation de la Colombine masquée, alliance cerise et rose

Pour préparer ce cocktail cerise rose prosecco à la maison, la recette pour une personne reste simple si les produits sont bien choisis :

10 cl de Prosecco brut bien frais (éviter les versions Extra Dry, plus sucrées)

2 cl de liqueur de cerise (Cherry Brandy ou Marasquin)

1,5 cl de sirop de rose

2 cl de jus de citron jaune fraîchement pressé

Des glaçons

Une cerise amarena ou un pétale de rose organique pour la décoration

La préparation commence dans un shaker rempli de glace : liqueur de cerise, sirop de rose et jus de citron y sont versés puis frappés une dizaine de secondes pour refroidir le mélange et lier les saveurs. Le contenu est ensuite filtré dans une flûte glacée ou une coupe, avant d’être complété doucement avec le Prosecco versé le long d’une cuillère pour préserver les bulles. Une cerise au fond du verre ou un pétale de rose suffisent à signer le service ; une seule pulvérisation d’eau de rose alimentaire dans le verre vide renforce encore le parfum.

Variantes pétillantes et accords gourmands autour de la Colombine masquée

Pour un registre plus luxueux, le Prosecco peut laisser place à un Champagne brut, dont la structure plus vineuse apporte une complexité supplémentaire et transforme la boisson en reine de soirée. Une version sans alcool existe aussi en remplaçant la liqueur par un jus de cerise griotte bien acidulé et le vin pétillant par un ginger ale ou une limonade artisanale peu sucrée, tout en conservant le duo rose et citron.