Ces muffins jambon-fromage moelleux ont remplacé mes sandwichs, voilà pourquoi ils vont sauver vos déjeuners

Marre du sandwich avalé entre deux réunions ? Ces muffins salés jambon fromage, dorés et ultra moelleux, pourraient bien changer vos apéros et vos déjeuners…

Quand les journées s’enchaînent entre transports et réunions, le sandwich avalé à toute vitesse finit par lasser. Pain mou, garniture fade, emballage jetable : le repas sur le pouce ressemble plus à une corvée qu’à une pause. Beaucoup cherchent alors une option maison, réconfortante, qui reste facile à emporter.

Dans cette quête, les muffins salés jambon fromage changent vraiment la donne. Petits gâteaux dorés, moelleux à cœur, garnis de jambon en dés et de gruyère ou de comté, ils se dégustent tièdes à la sortie du four comme froids le lendemain. Une base simple qui convient autant à l’apéro qu’au déjeuner. Reste à savoir comment la réussir sans se compliquer la vie.

Muffins salés jambon fromage : la nouvelle base du repas rapide

Pensés au départ pour l’apéritif dînatoire, ces muffins ont vite trouvé leur place dans la boîte repas. Avec une fournée, on obtient 12 pièces généreuses qui remplacent sans peine les sandwichs du midi, servies avec une salade ou une soupe. Chaque muffin est portionné, se mange avec les doigts et ne détrempe jamais.

Pour la pâte de base, il faut 200 g de farine de blé, 3 œufs, 10 cl d’huile neutre ou d’olive douce, 10 cl de lait, 1 sachet de levure chimique, 150 g de jambon blanc en dés, 100 g de gruyère râpé ou de comté, plus sel et poivre. Tout se mélange dans un seul saladier.

Les gestes qui rendent ces muffins vraiment moelleux

On préchauffe le four à 180°C. Dans le saladier, farine et levure sont d’abord mélangées, puis on creuse un puits pour ajouter œufs, huile et lait jusqu’à obtenir une pâte lisse. Une fois la farine mouillée, mieux vaut cesser de trop remuer pour éviter une mie élastique qui rappelle plus le pain que le cake.

Jambon et fromage s’incorporent ensuite délicatement avant de remplir les moules aux trois quarts et d’enfourner environ 20 minutes. Pour un cœur très moelleux, sortir œufs et lait du réfrigérateur à l’avance, voire remplacer la moitié du lait par du yaourt ou de la crème. Les fromages à pâte pressée cuite, comme comté ou gruyère, fondent particulièrement bien.

Conserver, emporter, décliner : des muffins pour toutes les occasions

Ces gâteaux salés voyagent sans souci. Ils se rangent dans une boîte hermétique, ne s’écrasent pas dans le sac et se conservent deux à trois jours au réfrigérateur. Un court passage au four ravive leur croûte dorée, plus convaincant que le micro-ondes. Ils supportent très bien la congélation, idéale pour anticiper apéros et repas pressés.

La même pâte sert aussi de toile blanche pour varier les plaisirs selon la saison :

Chèvre frais et épinards juste tombés, avec quelques noix concassées.

Chorizo et poivrons marinés pour une version plus ensoleillée.

Saumon fumé, aneth et zeste de citron pour un apéritif plus chic.