Voici les muffins jambon-fromage du dimanche soir qui peuvent enfin sauver vos déjeuners de semaine au bureau

Entre deux réunions et un trajet de métro, le midi ressemble souvent à une course contre la montre. On attrape un sandwich, une barquette réchauffée, et on se promet de faire mieux la semaine suivante. Pourtant, il suffit parfois d’une fournée de petits gâteaux salés pour changer l’ambiance du repas de midi.

Beaucoup de familles misent sur des muffins salés préparés à l’avance : une base simple, quelques restes du frigo, et le tour est joué pour plusieurs déjeuners de semaine. Préparés le dimanche soir, ils attendent bien sagement au frais, prêts à filer dans une lunch box. Reste à connaître la bonne méthode.

Pourquoi les muffins jambon fromage simplifient le lundi matin

Les muffins jambon fromage ont tout pour devenir des alliés du quotidien. La pâte se prépare en quelques minutes avec de la farine de blé T55, trois œufs, un mélange huile neutre et lait, un sachet de levure, du jambon en dés et du fromage râpé. On retrouve le côté réconfortant du cake salé, mais en portions individuelles faciles à emporter.

Le geste clé, c’est de mélanger juste ce qu’il faut : accepter quelques grumeaux évite de développer trop de gluten et garantit une mie tendre. On verse dans des moules à muffins beurrés ou en silicone, remplis aux trois quarts, puis on enfourne à 180 °C pour une vingtaine de minutes, le temps qu’une croûte dorée se forme. D’autres utilisent ce moule pour des recettes sucrées ; comme l’écrit l’auteur d’une brioche au Nutella, publié sur Marmiton, « Ces petites brioches font le régals des gourmands au goûter, voir au p’tit déj, s’ils en ont laissé ! MIAM !! », avant de rappeler avec humour que la garniture doit rester « une petite noix ! ».

Préparés le dimanche soir : conservation et réchauffage sans stress

Une fois les muffins sortis du four, on les laisse d’abord refroidir sur une grille pour éviter la condensation. Quand ils sont à température ambiante, ils rejoignent une boîte hermétique au réfrigérateur. Les caissettes en silicone réutilisables facilitent le démoulage et limitent les miettes dans la boîte. Dans ces conditions, ils restent savoureux trois à quatre jours, avec un cœur encore moelleux et le fromage qui garde sa texture fondante.

Pour prévoir plus large, la congélation fonctionne très bien : il suffit de glisser chaque muffin froid dans un sachet ou de les ranger côte à côte dans une boîte. Ils se gardent ainsi plusieurs semaines. Au moment du repas, un passage au four quelques minutes ou au micro-ondes quelques secondes suffit à réveiller les arômes de jambon cuit et de gruyère.

Variantes jambon fromage et idées d’assiettes complètes

À partir de cette base, chacun peut s’amuser avec ce qu’il a sous la main. Remplacer le jambon par des dés de poulet rôti ou des lardons fumés donne une note plus rustique. Changer de fromage vers le comté ou le cheddar apporte du caractère, tandis que ciboulette et persil frais apportent une touche verte très appréciée dans la lunch box.