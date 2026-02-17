Ces feuilletés choco-banane à 3 ingrédients prêts en 15 min vont vous rendre accro : le détail qui change tout

Quand le ciel de février tourne au gris, ces feuilletés banane chocolat sortent du four en 15 minutes chrono. Trois ingrédients, un cœur brûlant à croquer sans attendre.

Un ciel de février, un four qui préchauffe et une odeur de chocolat qui commence à flotter dans la cuisine : voilà le décor parfait pour ces feuilletés banane chocolat. Sous une croûte dorée et friable, un cœur brûlant de fruit et de cacao attend le moment où la pâte se craquera sous la dent.

Ici, pas de technique compliquée ni de matériel spécial : seulement trois ingrédients du placard, un quart d’heure devant soi et l’envie de se faire plaisir. Ces chaussons choco-banane, croustillants dehors et fondants dedans, se préparent aussi bien pour un goûter d’enfants qu’un dessert improvisé entre adultes curieux.

Feuilletés banane chocolat : le trio magique à toujours avoir sous la main

Pour ces gourmandises express, on mise sur peu d’éléments mais bien choisis :

1 pâte feuilletée pur beurre rectangulaire

2 bananes bien mûres

1 tablette de chocolat noir pâtissier (ou au lait)

1 jaune d’œuf

1 cuillère à soupe d’eau

La pâte feuilletée pur beurre joue le rôle d’architecture du dessert : elle gonfle mieux, feuillette davantage et apporte ce goût de boulangerie qui change tout. Les bananes gagnent à être bien mûres, avec la peau tachetée : elles deviennent plus sucrées et ultra fondantes à la cuisson, ce qui évite d’ajouter du sucre. Le chocolat, lui, doit avoir suffisamment de caractère pour rester présent face au fruit.

Recette express : des feuilletés choco-banane prêts en moins de 15 minutes

On commence par préchauffer le four à 200°C en chaleur tournante. La pâte reste au frais jusqu’au dernier moment, puis on la déroule sur le plan de travail pour la couper en six à huit rectangles de taille identique. Sur une moitié de chaque morceau, on dispose quelques rondelles de banane en laissant un petit bord libre, puis quelques carrés de chocolat par-dessus ou dessous. Inutile de charger : trop de garniture détremperait le dessous.

La moitié vide se rabat sur la garniture pour former un chausson. On soude alors les bords avec les dents d’une fourchette, geste simple qui évite les fuites de chocolat et dessine un joli motif. Dans un petit bol, on mélange le jaune d’œuf et l’eau, puis on badigeonne le dessus de chaque feuilleté. Il suffit ensuite d’enfourner pour 12 à 15 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien gonflés, bien dorés et incroyablement croustillants.

Variantes ultra gourmandes et secrets de croustillant à partager

Pour un résultat digne d’une vitrine de pâtisserie, le choc thermique fait toute la différence : pâte bien froide, four très chaud. Si la mise en forme prend un peu de temps, on peut remettre les feuilletés façonnés dix minutes au réfrigérateur avant de les dorer. Côté saveurs, les poires juteuses ou des dés de pomme poêlés au beurre salé remplacent facilement la banane, tandis que pâte à tartiner ou praliné offrent une version encore plus régressive.

Ces feuilletés se dégustent idéalement tièdes, à la sortie du four, quand le chocolat forme encore un ruban coulant. S’il en reste, on les garde jusqu’à 24 heures dans une boîte hermétique à température ambiante. Pour retrouver le croquant du premier jour, un bref passage au four chaud suffit ; le micro-ondes, lui, ramollirait la pâte et ferait disparaître tout le charme du croustillant.