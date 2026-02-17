Rappel conso : ces tranchettes de fromage pour burger E.Leclerc, ce danger qui se cache peut-être déjà dans votre frigo

Des tranchettes de fromage pour burger et croque vendues chez E.Leclerc font l’objet d’un rappel national pour risque de plastique dans les tranches. Êtes-vous concerné par ces lots encore présents dans de nombreux réfrigérateurs ?

Un burger maison, quelques tranchettes de fromage sorties du frigo, les enfants qui attendent à table… Dans de nombreux foyers, ce geste se fait sans réfléchir. Mais pour certains paquets achetés récemment chez E.Leclerc, ce réflexe n’est plus anodin : une partie de ces fromages en tranches fait l’objet d’un important rappel conso.

L’alerte, publiée mi‑février 2026 sur le site RappelConso, vise des fromages fondus pour burger et croque vendus sous les marques distributeur Eco+ et Les Croisés. En cause, la présence possible de petits morceaux de plastique souple et transparent issus des emballages individuels. Un simple coup d’oeil à l’étiquette suffit pour savoir si votre sachet est concerné.

Quels fromages pour burger et croque chez E.Leclerc sont rappelés ?

Les lots rappelés sortent d’un même site, identifié par la marque IT 01 83 UE. Le premier concerne le fromage fondu spécial burger Eco+ x10 tranches 200 g. Sont visés les sachets GTIN 3450971454802, lot L26012302, avec une date de durabilité minimale au 23/05/2026. Ils ont été vendus du 3 au 13 février 2026 dans les magasins E.Leclerc.

L’autre référence est le fromage fondu spécial croque à l’emmental Les Croisés, en paquets de 10 tranches 200 g et 20 tranches 340 g. Sont concernés les codes GTIN 3564700568781 et 3564700683224, lots L26010802 (DDM 08/05/2026) et L26011602 (DDM 16/05/2026), uniquement si un code additionnel 08 figure après le code‑barres. Ces produits ont été vendus entre le 13 janvier et le 13 février 2026 dans les magasins E.Leclerc.

Morceaux de plastique dans le fromage : quels risques pour la santé ?

Les fiches de rappel évoquent des fragments issus de l’emballage individuel, décrits par RappelConso comme des « corps inertes » en plastique souple transparent. Ces petits morceaux ou fils, susceptibles de se retrouver dans la bouche ou la gorge au moment où l’on croque, peuvent provoquer blessures, irritations ou gêne à la déglutition, surtout chez les enfants, les personnes âgées et les personnes déjà fragiles.

Si le fromage a été mangé, il faut surveiller l’apparition de symptômes : douleur dans la bouche ou la gorge, sensation de corps étranger qui persiste, ou sang dans la salive ou les selles doivent conduire à consulter un médecin en précisant la consommation possible d’un produit rappelé. Sans signe gênant, aucune démarche n’est demandée, mais il vaut mieux jeter le reste du sachet.

Que faire si vos tranchettes Eco+ ou Les Croisés sont concernées ?

La consigne est claire : ne plus consommer ces fromages, même cuits, et mettre de côté tout sachet correspondant aux références listées. Chaque paquet peut être rapporté dans le magasin E.Leclerc pour un remboursement ou un échange jusqu’au 3 mars 2026. Pour toute question, le service clients répond au 0800453278 pour la référence Eco+ et au 0800865286 pour les produits Les Croisés.

Ces fromages ont été vendus dans tout le réseau E.Leclerc entre le 13 janvier et le 13 février 2026, un paquet peut donc encore se trouver dans le réfrigérateur. Les détails du rappel figurent sur le site RappelConso, et un produit encore en rayon peut être signalé via SignalConso ; un contrôle rapide des marques, lots et dates sur les sachets suffit à sécuriser les prochains burgers et croque‑monsieur.