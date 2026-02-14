Cuisine ouverte : pourquoi la hotte classique peut ruiner votre cuisine selon les architectes et ce qu'ils conseillent

En 2026, la cuisine s’ouvre sur le salon et les architectes remettent en cause la grosse hotte suspendue. Que proposent-ils à la place pour préserver design et air sain ?

Vous avez réglé la hauteur de l’îlot, choisi le bois parfait pour le plan de travail et imaginé les soirées à discuter pendant que ça mijote. Juste au-dessus de la plaque, vous voyez déjà une grosse hotte inox façon restaurant. Sauf que pour beaucoup d’architectes d’intérieur, c’est justement là que votre projet risque de déraper.

La cuisine n’est plus une pièce fermée où l’on cache les casseroles, mais un vrai lieu de vie, souvent ouvert sur le salon. Dans ce contexte, la traditionnelle hotte de cuisine suspendue pose problème, autant pour la déco que pour le confort. Et une solution bien plus futée est en train de s’imposer discrètement.

Pourquoi la hotte suspendue peut gâcher une cuisine ouverte

Sur le papier, la hotte sert à évacuer odeurs, graisses, humidité et condensation pour protéger murs et plafonds et garder un air sain. Dans la réalité, les architectes rappellent qu’une hotte mal entretenue devient vite un nid à graisse, perd en efficacité et encrasse la pièce. Dans une location saisonnière ou un logement très ventilé, certains projets s’en passent même totalement pour limiter les coûts.

Mais le vrai tournant vient de l’esthétique. Dans une cuisine ouverte, la grosse hotte déco apparaît comme une « verrue » au milieu du séjour. Elle casse la perspective, crée une zone d’ombre sur le plan de travail, attire l’œil au détriment des jolies suspensions et donne une impression de plafond plus bas. Beaucoup de professionnels préfèrent désormais des lignes ininterrompues où rien ne vient couper la vue entre cuisine et salon.

Ce que les architectes recommandent : une aspiration efficace mais invisible

Renoncer à une hotte visible ne signifie pas vivre dans les effluves de poisson grillé. Odeurs et humidité restent un vrai sujet, surtout quand textiles, canapés et coussins partagent le même volume. L’objectif des architectes est clair : garder une aspiration performante tout en faisant disparaître la technique derrière un décor calme et épuré.

C’est là que la plaque de cuisson avec hotte intégrée change la donne. Ce système 2-en-1 aspire les vapeurs directement au niveau des casseroles, par le bas, avant qu’elles ne se dispersent. L’espace au-dessus de la plaque se libère pour des luminaires décoratifs, la pièce paraît plus grande et plus lumineuse. Les fabricants annoncent des débits pouvant atteindre environ 700 m³/h et des niveaux sonores inférieurs à 54 dB en puissance moyenne, avec filtres faciles à retirer et à passer au lave-vaisselle.

Faut-il encore installer une hotte classique dans votre future cuisine ?

Les pros continuent de prévoir une hotte murale dans quelques cas précis : cuisine fermée sans bonne ventilation naturelle, cuisson très intensive ou budget trop serré pour une solution d’aspiration invisible. Pour la plupart des projets neufs ou rénovations avec cuisine ouverte, ils privilégient soit une plaque aspirante, soit un groupe filtrant encastré dans un faux plafond, quasiment invisible car affleurant la surface.

Au moment de signer votre cuisine, les architectes conseillent de discuter sérieusement du type d’aspiration prévu, du mode évacuation ou recyclage, du bruit, de l’entretien et de la place laissée aux rangements sous la plaque. Cette conversation en amont permet de créer une cuisine où l’air reste sain, la vue dégagée et où la hotte travaille en coulisses, au lieu de dominer toute la pièce.