Travaux de peinture : cet outil Lidl à 61 € m’a fait gagner des heures, ne commencez plus sans lui

Entre bras en feu et peintures pleines de grumeaux, certains chantiers tournent vite au calvaire. À un peu plus de 60 €, un malaxeur Lidl Parkside change la donne.

Beaucoup de bricoleurs connaissent ces avant-bras en feu après avoir tourné un bâton dans un seau de peinture trop épaisse. On ouvre le pot, les pigments restent collés au fond, le mortier fait des grumeaux, et la fatigue arrive avant même le premier coup de rouleau. Une simple préparation peut déjà gâcher la journée de travaux.

Un outil électrique discret change pourtant ce scénario pour un peu plus de 60 euros. Chez Lidl, la gamme Parkside propose un malaxeur de peinture Lidl Parkside vendu autour de 61,99 €, pensé pour brasser peintures, enduits et mortiers à la place de vos bras. « Je ne comprends pas pourquoi j’ai attendu si longtemps », résume un utilisateur cité par Trucmania.

Avant le malaxeur Parkside Lidl : la corvée des mélanges à la main

Pour 10 litres de peinture épaisse, le mélange manuel prend facilement un quart d’heure, parfois plusieurs fois par jour. Les pigments collés au fond, l’eau en surface, on alterne gestes rapides et pauses pour souffler. Au mur, cela donne des teintes irrégulières, des reprises visibles et ce sentiment d’avoir déjà vidé ses forces.

Beaucoup finissent par bâcler le mélange ou par trop diluer pour gagner en fluidité, au risque de fragiliser la peinture. Quand on ajoute mortier ou ragréage, le poids des sacs s’ajoute à l’effort. Les courbatures deviennent alors le prix à payer pour un résultat parfois moyen, de quoi retarder un plafond ou une chambre entière.

Le malaxeur de peinture Lidl Parkside 1600 W à 61,99 € : ce qu’il change vraiment

Avec son moteur de 1600 W, le malaxeur Parkside ne cale pas, même plongé dans un mélange dense. Sa double hélice en aluminium d’environ 13,8 cm tourne entre 0 et 800 tours par minute grâce à une molette de réglage continu. La fonction Softstart lance la rotation en douceur, puis on accélère une fois les pales bien immergées.

Sur une pièce standard, préparer un seau de 10 litres passe alors de quinze minutes de sueur à quelques minutes de guidage souple. La peinture sort homogène, sans zones denses ni bulles, et les murs gardent la même teinte du bas au plafond. Poignées confortables, interrupteur protégé, prix autour de 61,99 €, garantie trois ans et retour gratuit sous 30 jours finissent de rassurer.

Comment bien utiliser le malaxeur Lidl pour des travaux de peinture plus propres

Pour profiter de cette aide sans repeindre le sol, on verse d’abord l’eau, on plonge complètement les hélices, puis on démarre en vitesse lente avant de monter progressivement. Le seau reste bien calé, le câble passé derrière soi, le corps stable. Un rinçage immédiat des pales après usage garde l’outil prêt pour le prochain mur ou un appartement entier à rafraîchir.