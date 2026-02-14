Vous utilisez encore un lisseur ? Ce masque maison avec un ingrédient de cuisine dompte les frisottis d’un coup

Entre froid, humidité et bonnets, vos cheveux se transforment en nuage de frisottis ? Ce masque Maïzena coco promet un lissage sans chaleur bluffant, à condition de respecter quelques étapes clés.

Froid mordant dehors, radiateurs à fond dedans, bonnets qui frottent sur les longueurs… en hiver, les cheveux se hérissent et les frisottis envahissent la moindre mèche. Beaucoup dégainent alors le fer à lisser, au risque de déshydrater encore plus une fibre déjà fragilisée par la saison.

Une autre voie existe pourtant, bien plus douce : un masque Maïzena coco préparé comme une petite recette de cuisine. Ce mélange simple gaine le cheveu, le nourrit et offre un effet lissant naturel sans passer par la case appareil chauffant, avec à la clé une crinière nettement plus disciplinée.

Maïzena et coco, le duo qui gaine la fibre capillaire

La Maïzena, fécule de maïs bien connue en cuisine, renferme un amidon végétal qui agit comme un bouclier autour de la fibre. Ce film léger comble les petites brèches, lisse les écailles relevées par l’électricité statique et aide à contrôler le volume sans graisser ni alourdir. Riche en minéraux, antioxydants et fibres, elle apporte aussi douceur et brillance, tout en facilitant le démêlage et en aidant à redéfinir des boucles un peu raplapla.

En revanche, cette fécule retient l’humidité et peut assécher si on l’utilise seule. D’où l’importance d’un agent hydratant à ses côtés. L’huile de coco vierge, à la structure très fine, pénètre le cortex du cheveu pour le nourrir en profondeur, tandis que le lait de coco concentre acides gras et nutriments. Ensemble, Maïzena et coco hydratent de l’intérieur, lissent à l’extérieur et offrent une brillance presque miroir, tout en limitant les mèches rebelles.

La recette express du masque Maïzena coco anti-frisottis

Pour une version classique, mélangez 2 cuillères à soupe rases de Maïzena avec 100 ml d’eau froide ou tiède dans une petite casserole, en remuant bien pour éviter les grumeaux. Placez sur feu doux sans cesser de mélanger : le liquide épaissit peu à peu et devient translucide, avec une texture de gel. Dès qu’il nappe la cuillère, retirez du feu, ajoutez 1 cuillère à soupe d’huile de coco vierge et mélangez jusqu’à obtenir une crème blanche, lisse et brillante, que vous laissez tiédir.

Autre option très nourrissante : remplacer l’eau par du lait de coco, en suivant la même cuisson jusqu’à consistance de masque capillaire. La Maïzena peut aussi se marier à du miel ou à de l’huile d’argan dans des recettes hydratantes, nourrissantes et protectrices. Le principe reste le même : toujours associer la fécule à un corps gras ou humectant pour éviter l’effet asséchant tout en renforçant l’action lissante.

Application spa pour un lissage sans lisseur visible dès la première fois

Sur cheveux propres, lavés puis simplement essorés, séparez la chevelure en quatre sections pour bien travailler mèche par mèche. Étalez généreusement la crème de Maïzena coco sur les demi-longueurs et les pointes, en lissant avec les doigts ou un peigne à dents larges pour détendre la fibre. Rassemblez ensuite les cheveux, couvrez d’une charlotte ou de film alimentaire, puis d’une serviette chaude : la chaleur crée un effet sauna qui active le pouvoir gainant de l’amidon. Après 20 à 30 minutes de pose, rincez à l’eau tiède sans refaire de shampoing et terminez par un jet frais pour refermer les écailles ; la matière apparaît alors plus souple, brillante, moins mousseuse, avec des frisottis nettement réduits et un coiffage beaucoup plus facile, quels que soient le type de cheveux et leur texture.