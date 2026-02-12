On croyait l’essoreuse indispensable : ce petit accessoire IKEA à 3 € rend la corvée de salade presque trop facile

Entre essoreuse encombrante et sachets tout prêts, beaucoup renoncent à la salade maison. Un shaker à salade IKEA UPPFYLLD à 3 € promet pourtant de simplifier le rinçage et de garder vos feuilles croquantes plus longtemps.

Sortir une énorme essoreuse à salade pour trois feuilles de mâche, beaucoup connaissent la scène. L’ustensile encombre le plan de travail, éclabousse l’évier, puis finit avec plusieurs pièces à laver. Résultat, par flemme, la salade reste au frigo ou on se contente de sachets prêts à l’emploi. Depuis peu, un petit objet venu d’IKEA fait pourtant parler de lui en promettant d’alléger ce rituel.

Les tests comparatifs le rappellent : une bonne essoreuse lave et sèche mieux les feuilles qu’un simple rinçage, la vinaigrette adhère au lieu de glisser. Les modèles phares, comme l’essoreuse OXO Good Grips vendue autour de 36,50 €, restent idéals pour les familles mais prennent de la place. Pour le quotidien d’un couple ou d’un studio, le besoin est souvent tout autre.

Shaker à salade IKEA UPPFYLLD : le mini format qui change tout

Le shaker à salade IKEA UPPFYLLD joue justement la carte du minimalisme. Ce cylindre transparent de 22 cm de haut pour 13 cm de diamètre offre une capacité de 1,4 litre, pile ce qu’il faut pour une portion ou deux. À seulement 3 euros, il se glisse dans un coin de placard, se pose dans la porte du frigo et remplace à la fois mini passoire et boîte. Le couvercle coloré donne en plus un petit côté joyeux au plan de travail.

Le principe est enfantin : on place feuilles de salade, pousses d’épinards ou raisins dans le récipient, on ajoute un filet d’eau froide puis on secoue doucement. L’eau circule partout, emprisonne sable et impuretés, sans écraser les aliments fragiles. Une fois le rinçage terminé, il suffit de déclipser le fond perforé pour laisser s’échapper l’eau sale, tandis que la salade reste dedans. Ce geste unique remplace le trio saladier plus passoire plus essoreuse et limite clairement la quantité d’eau utilisée.

Moins d’eau, plus de croquant avec UPPFYLLD au quotidien

Contrairement aux grands bacs que l’on remplit presque à ras bord, ce système utilise peu d’eau, ce qui parle à ceux qui surveillent leur consommation. Les essais d’essoreuses montrent qu’un bon essorage laisse la salade sèche, la vinaigrette accroche aux feuilles. Les modèles à cordon ont plutôt mauvaise réputation auprès des pros : « Je n’aime pas celles qui ont un cordon à tirer » confie Jennifer Chandler, citée par Le Monde, « J’ai l’impression d’attendre que quelque chose se casse ». UPPFYLLD évite ces mécanismes fragiles, il suffit de secouer.

Autre astuce bien vue : une fois l’eau vidée, on remet le fond étanche et le couvercle, et le shaker devient boîte de conservation. L’humidité résiduelle descend au fond sous la grille, les feuilles ne trempent jamais dedans et restent croquantes plus longtemps au frigo. Ce principe convient tout particulièrement aux petites quantités délicates :

jeunes pousses pour une salade du soir

fruits rouges rincés sans les abîmer

herbes aromatiques qui fanent vite

UPPFYLLD ou grande essoreuse : à qui convient ce shaker IKEA ?

Pour un étudiant, un couple ou une petite cuisine, UPPFYLLD suffit à gérer salades, fruits et herbes. Dans une famille qui prépare des plats copieux, il complète bien une essoreuse classique, par exemple le modèle UPPFYLLD à bol de 23 cm vendu 4,99 €, plus adapté aux grandes quantités.