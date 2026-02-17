Potager gelé : cette salade japonaise méconnue pousse encore et vous offre des récoltes en plein épisode de gel

En plein mois de février, quand le gel fige votre potager, une salade japonaise continue de s’épanouir. Rustique et précoce, elle comble le vide entre hiver et printemps.

En plein mois de février, le potager semble figé : mottes dures, feuillage grillé par le givre, rangs vides qui donnent envie de ranger le râteau jusqu’au printemps. La plupart des salades classiques attendent des températures plus clémentes avant de germer. Le sol reste nu, exposé au vent et à la pluie, et le jardinier patiente. Pourtant, une verdure venue du Japon adore justement cette période froide.

Cette salade japonaise, apparentée aux choux et aux moutardes, supporte sans broncher les gels légers et démarre sa croissance dès que la terre atteint autour de 5 °C. Elle couvre rapidement la planche, protège la structure du sol et offre des feuilles tendres quand les laitues restent au repos. Elle nourrit, tout en jouant le rôle de couverture végétale. Une candidate idéale pour remplir le trou de saison entre hiver et printemps.

Mizuna, la salade japonaise qui se moque des épisodes de gel

Son nom peut surprendre : le mizuna, parfois appelé mâche asiatique ou moutarde japonaise, est une variété de Brassica rapa originaire du Japon. Ses feuilles très découpées, vert tendre ou pourpres selon les variétés, rappellent la roquette, mais avec un goût plus doux et seulement légèrement poivré. Plante rustique, elle supporte des épisodes de gel autour de -5 °C et repart dès que le soleil réchauffe un peu la parcelle.

Cette salade japonaise profite là où d’autres végètent : elle germe dès que le sol atteint environ 5 °C, bien en dessous des exigences des laitues classiques. Un simple sol ameubli lui suffit, sans engrais spécifique, car elle utilise les nutriments laissés par les cultures précédentes. Son feuillage forme un tapis protecteur qui limite le tassement et le lessivage, pendant que ses racines maintiennent la terre aérée et vivante.

Semer le mizuna en février quand la terre est encore glaciale

Dès la mi-février, dès que la croûte superficielle du sol a dégelé, vous pouvez lancer un semis de mizuna en pleine terre. La règle simple consiste à attendre que la terre se travaille sans coller et que la température approche les 5 °C. Cette salade japonaise accepte aussi bien une planche au jardin qu’un bac profond sur le balcon, sans besoin de serre chauffée ni de matériel compliqué.

Avant de semer, il suffit d’ameublir le sol sur quelques centimètres avec une grelinette ou une fourche-bêche, sans le retourner. Tracez ensuite des sillons très peu profonds, espacés de 20 à 30 centimètres, déposez les graines en les espaçant légèrement, recouvrez d’une fine couche de terre émiettée puis tassez doucement. Un arrosage en pluie fine le matin maintient un sol frais mais non détrempé, même si un bref retour du froid menace.

Entretenir et récolter le mizuna pendant que le jardin dort encore

Une fois levé, le mizuna demande peu de soins. Il se contente des reliquats de fertilité et n’apprécie pas les apports d’azote trop généreux. L’humidité naturelle de fin d’hiver suffit souvent. Un léger paillage de paille, de fougères ou de chanvre garde le sol frais et freine les limaces.

La croissance reste rapide : les premières feuilles se cueillent de mars à mai, en coupant par le pourtour. Vous obtenez une salade croquante, au goût doux et légèrement poivré.

