À l'hiver 2026, un simple réglage de la taille des groseilliers peut changer la donne dans les jardins français. Inspirée des vergers polonais, cette méthode bouscule les habitudes sans pitié pour les vieux rameaux.

Au potager, de nombreux jardiniers observent en ce moment leurs groseilliers nus, en se demandant pourquoi ces buissons impressionnants donnent si peu de grappes l’été. Par crainte de trop couper, le sécateur reste timide. Dans les vergers de Pologne, les mêmes arbustes sont pourtant taillés de façon bien plus radicale.

Ces vergers d’Europe centrale, champions des petits fruits, suivent une règle simple : faire circuler la sève dans peu de branches, mais les meilleures. L’hiver 2026 offre aux jardiniers français l’occasion d’adopter ce détail méconnu de la taille des groseilliers, à condition d’intervenir avant le réveil des bourgeons.

Taille des groseilliers en hiver : le bon créneau avant mars

Pour une récolte 2026 vraiment généreuse, le créneau se situe de fin janvier à la mi‑février, par temps sec et hors gel. La sève est encore basse, les plaies cicatrisent vite et l’on évite les « pleurs » observés sur les tailles de mars. Des études de terrain montrent qu’une taille ciblée à ce moment peut donner jusqu’à 40 % de fruits en plus. « Savoir de combien de lumière une plante a besoin ne sert à rien si tu ne sais pas reconnaître cette lumière dans ta maison », a expliqué Álvaro Pedrera, cité par Marie France ; au jardin, la même vigilance vaut pour le bon moment de taille.

Leçon des vergers polonais : moins de rameaux, plus de groseilles

Dans les vergers polonais, le groseillier n’est pas un simple arbuste décoratif mais une véritable usine à baies. Les professionnels y appliquent une règle qui surprend : ne garder que 8 à 12 rameaux vigoureux par pied. Face à nos buissons souvent garnis de vingt branches et plus, l’idée choque, pourtant la logique est la même qu’un réseau d’eau avec peu de « robinets » mais beaucoup de pression.

Le cœur de cette méthode consiste à choisir l’âge du bois. Le plus productif est le bois de 2 à 3 ans ; au‑delà de quatre ans, la production chute et l’écorce devient refuge à parasites. Les vieilles branches, très foncées, épaisses, parfois couvertes de mousses ou de lichens, se coupent au ras du sol. On garde les tiges claires, lisses, bien tendues, ainsi que quelques pousses de l’année pour le renouvellement. « Grande ou petite ? La taille compte quand il s’agit d’arroser », rappelle aussi Álvaro Pedrera ; « Le problème principal pour lequel les plantes meurent, c’est parce que tu te passes avec l’eau ». Pour le sécateur, c’est la même idée : ni jungle de bois inutile, ni coupe improvisée.

Appliquer la taille hivernale des groseilliers pas à pas au jardin

Avant d’adopter cette méthode polonaise, préparez le matériel : sécateur bien affûté et désinfecté à l’alcool, gants, journée sèche sans gel annoncé. La séance de taille des groseilliers se résume à trois gestes :

Supprimer bois mort, cassé ou couché au sol.

Enlever les branches qui se croisent pour ouvrir le centre.

Compter et ne garder que 8 à 12 rameaux vigoureux.

Avec cette silhouette en gobelet, la lumière pénètre jusqu’à la base, l’air circule et les maladies se font plus rares. Un apport de compost au pied aide ensuite ces rameaux choisis à charger les branches de baies en 2026.