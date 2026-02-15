Fenêtres : ce réglage caché qui stoppe le froid en secondes risque d’abîmer vos joints et de vous coûter cher

Sur TikTok, un prétendu mode hiver promet de stopper le froid en tournant un minuscule galet de fenêtre. Derrière ce réglage enfantin se cachent pourtant des effets bien moins anodins qu’ils n’y paraissent.

Vous avez monté le chauffage, fermé les fenêtres, et pourtant ce petit courant d’air glacé continue de filer le long du cadre. Beaucoup découvrent alors sur Internet le prétendu mode hiver fenêtre, un réglage « miracle » qui promet de bloquer l’air froid en quelques secondes, sans travaux ni dépenses.

Le principe semble enfantin : tourner un minuscule élément métallique caché dans la tranche de l’ouvrant, sentir la poignée devenir plus ferme… et voir les courants d’air disparaître. Mais derrière ce bouton secret très partagé sur les réseaux, la réalité technique est un peu moins magique.

Mode hiver fenêtre : ce que fait vraiment ce réglage caché

En ouvrant largement une fenêtre récente, on repère sur la tranche plusieurs petits cylindres métalliques, les galets. Ils tirent l’ouvrant contre le dormant quand on baisse la poignée et assurent l’étanchéité. Sur beaucoup de modèles, ces galets sont excentriques, donc réglables : leur position modifie la pression exercée sur le joint en caoutchouc.

La fameuse astuce consiste à insérer une clé Allen de 4 mm dans le galet, à le tourner d’un quart de tour pour orienter son côté le plus large vers le joint intérieur. La poignée force alors un peu plus, signe que le battant est plus plaqué. Selon un site de conseils maison, « ce réglage précis peut réduire les infiltrations d’air froid de 10 à 15 % ». De quoi comprendre l’enthousiasme de certains utilisateurs.

Pourquoi les pros parlent de mythe… et de risques pour vos joints

Pour autant, des spécialistes vitrage rappellent qu’il n’existe aucun véritable bouton « mode hiver » prévu par les fabricants. L’un d’eux tranche d’ailleurs : « IMPOSSIBLE ! Vous ne pouvez pas passer votre fenêtre en « mode hiver ». » Chez ces professionnels, les galets servent d’abord à ajuster l’étanchéité et la souplesse de la poignée lors de la pose ou d’un dépannage, pas à un réglage saisonnier répété.

Le même expert prévient : « Cette astuce est même fortement déconseillée ». En augmentant trop la compression, on écrase les joints, qui se fissurent plus vite et laissent ensuite passer davantage d’air. Certaines entreprises rapportent que la grande majorité des problèmes viennent de joints usés ou d’une mauvaise pose, et que les bricolages sur galets représentent une part non négligeable des dégâts constatés, pour des réparations qui peuvent vite coûter cher.

Vous avez froid près des fenêtres : que faire à la place du mode hiver ?

Avant de toucher au moindre réglage, les pros conseillent de vérifier l’état des joints, du vitrage et du cadre. Le site Glassfonster recommande par exemple d’examiner visuellement les joints et « utiliser votre main pour sentir s’il y a des courants d’air » le long de la fenêtre. Si l’air passe franchement alors que la menuiserie est récente, l’intervention d’un menuisier sera plus sûre qu’un quart de tour improvisé.

Pour améliorer le confort sans abîmer la fenêtre, plusieurs pistes existent :

Poser un film isolant pour vitrage sur les fenêtres les plus froides.

Remplacer les joints d’étanchéité défectueux ou manquants.

Utiliser du ruban d’étanchéité sur les petits jours visibles.

À moyen terme, envisager un double ou triple vitrage plus performant.

Installer des volets roulants, qui ajoutent une barrière thermique la nuit.

Ces gestes, simples ou plus structurants, agissent durablement sur l’isolation, sans miser tout votre confort d’hiver sur un supposé mode caché dans le cadre de la fenêtre.