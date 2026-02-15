Alinea au bord de la fermeture : ces meubles sublimes bradés jusqu'à -500 € avant la fin de la liquidation

Menacée de liquidation judiciaire après le retrait de son repreneur, Alinéa brade ses derniers meubles design en ligne. Entre urgence, rabais records et incertitudes pour les salariés, les clients et la marque, l'heure est aux décisions rapides.

Poussière de fin de série et cartons empilés : l’enseigne d’ameublement Alinea vit peut-être ses derniers jours. Connue pour ses ambiances chaleureuses mêlant influences méditerranéennes et lignes contemporaines, la marque de la galaxie Mulliez se retrouve prise dans une tourmente financière qui change tout pour ses magasins… et pour les chasseurs de bonnes affaires.

Depuis le retrait brutal de l’offre de reprise du groupe roumain SDC Holding, les chances de survie d’Alinea se réduisent. En redressement judiciaire, l’enseigne a cumulé 47 millions d’euros de pertes pour 162 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024 et 1 200 salariés se demandent ce que décidera le tribunal de Marseille le 5 mars : l’hypothèse d’une liquidation totale n’a jamais paru aussi concrète.

Liquidation Alinea : une enseigne en sursis et des salariés sous le choc

Dans les réunions avec les syndicats, le ton est grave. La représentante FO Margaux Palvini résume le sentiment des équipes : « C’est la marque qui s’éteint avec le retrait de cette offre », avant de souligner que les propositions restantes visent surtout « les murs des magasins », a-t-elle expliqué, citée par BFMTV, alors qu’environ 240 postes seulement pourraient être sauvés sur tout le réseau.

Dans les allées du siège d’Aubagne, la sidération a laissé place à la colère. « On nous a annoncé jeudi que le repreneur ne reprenait rien, qu’il retirait son offre, on a tous été envahis de tristesse », raconte Gilda Rodriguez, employée depuis vingt-six ans. « Ensuite, on s’est dit qu’il fallait se battre pour de bon, pour les 1.200 employés qui vont sûrement perdre leur emploi, pour avoir les droits qu’amène un PSE correct et digne ». « A 59 ans et demi, en ayant des difficultés de santé, à quatre ans de la retraite, on vous dit ‘ben voilà, merci, au revoir’. Je le vis mal », confie pour sa part Pierre Jacquot. « Aujourd’hui, on demande une indemnité en rapport avec les efforts que l’on a fournis, à tout ce qu’on a apporté à cette enseigne et à la famille Mulliez. Ce qu’on attend aussi, c’est des reclassements dans l’ensemble du groupe ».

Vente ultime : des meubles Alinea splendides à prix cassés

Pour écouler ses stocks dans ce contexte de liquidation Alinea annoncée, l’enseigne a lancé une vente exceptionnelle sur son site. Environ 427 références en stock sont proposées avec des rabais pouvant atteindre 500 € sur certaines pièces, ces meubles splendides passant à des prix vraiment cassés, du canapé en lin aux grandes tables de salle à manger, sans délais de fabrication.

Les décorateurs conseillent de concentrer son budget sur quelques grandes pièces, au style sobre qui traversera les années :

canapés structurants pour le salon ;

tables familiales en bois massif ;

lits, buffets et rangements intemporels.

Derniers jours pour profiter des promotions sans prendre de risques

Cette vente ultime reste ouverte jusqu’au 17 février seulement, avant que ne s’ouvre la séquence judiciaire décisive. Pour limiter les déconvenues, les spécialistes recommandent de privilégier la catégorie « en stock », de bien vérifier dimensions et conditions de livraison, et de garder en tête que la garantie légale continuera de s’appliquer en France.