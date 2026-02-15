Horoscope chinois du 15 février 2026 : ce qui bascule pour votre signe avant l'Année du Cheval de Feu

Dimanche 15 février 2026, l’horoscope chinois du jour s’écrit entre bilans de Saint‑Valentin et bascule vers l’Année du Cheval de Feu. Quels signes verront leurs relations et projets prendre un tournant discret mais décisif ?

Dimanche 15 février 2026, le ciel asiatique annonce un tournant discret. Dernier jour de la semaine du 9 au 15, ce week-end se vit au ralenti après la Saint-Valentin, mais l’atmosphère reste chargée de promesses. L’astrologie chinoise y voit un moment charnière, juste avant que l’énergie collective ne change de visage.

Le zodiaque chinois compte douze animaux, associés à un élément parmi Bois, Feu, Terre, Métal et Eau, et à une dynamique yin ou yang. Après l’année du Lapin d’eau en 2023, l’année du Serpent de Bois a dominé 2025 et se termine. Bientôt, le 17 février 2026, commencera l’Année du Cheval de Feu, réputée plus rapide et fougueuse. Selon votre signe, ce dimanche n’annonce pas les mêmes priorités.

Horoscope chinois du dimanche 15 février 2026 : les grandes énergies du jour

Ce dimanche sert de sas entre bilans et nouveaux élans. La semaine a mis en lumière les liens importants, parfois sous la pression de la Saint-Valentin ; vient l’heure de garder ce qui fonctionne et de laisser filer le reste. Beaucoup ressentiront une envie de tri : messages, promesses, objets, tout ce qui encombre le cœur comme la maison.

Les tendances des horoscopes chinois des jours précédents parlent de moral en hausse lorsque le stress est évacué, de tonus solide à condition de ne pas tirer sur la corde, et de belles opportunités professionnelles pour ceux qui avancent pas à pas. Ce dimanche prolonge cette logique : se ménager, rester réaliste, éviter les paris hasardeux et cultiver la complicité familiale.

Horoscope chinois 15/02/2026 signe par signe : votre vie affective

Dans votre horoscope chinois du dimanche 15 février 2026 signe par signe, chaque animal du zodiaque reçoit un éclairage particulier sur ses relations. Lisez ces tendances amoureuses et familiales en pensant à votre signe ou à celui de la personne qui partage votre vie.

Rat : clarifie une promesse faite pour la Saint-Valentin.

Buffle : consolide un engagement sérieux, amoureux ou pro.

Tigre : recontacte une personne clé, apaise un malentendu.

Lapin : protège sa bulle, privilégie les échanges tendres.

Dragon : filtre ses réseaux, garde les liens vraiment motivants.

Serpent : fait le ménage, symbole d’un tri intérieur.

Cheval : pense à l’Année du Cheval de Feu, tranquillement.

Chèvre : demande du soutien, au lieu de tout porter.

Singe : clarifie ses attentes sentimentales, pose une limite saine.

Coq : dit ce qu’il ressent, avec douceur.

Chien : se recentre sur les amis fidèles, ignore le reste.

Cochon : mise sur la tendresse partagée, pas sur les discours.

Prenez ces tendances comme des pistes, jamais comme des ordres.

Derniers réglages avant l’Année du Cheval de Feu

Sur le plan du travail et de l’argent, ce dimanche invite surtout à préparer le terrain pour la nouvelle dynamique qui s’ouvre le 17 février 2026. Rat, Dragon et Singe peuvent avancer sur un projet créatif ; Buffle, Chèvre et Cochon gagnent à vérifier leurs comptes ; Tigre, Cheval et Chien auront envie d’oser une idée plus audacieuse.