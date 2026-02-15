Chantiers maison : ce lot de masques chez Leroy Merlin a sauvé mes poumons, arrêtez de les abîmer sans le savoir

Entre ponçage, découpe et isolation, la poussière de chantier malmène les poumons des bricoleurs. Comment un lot de masques FFP2 de Leroy Merlin change-t-il vraiment la fin de journée ?

Sur certains chantiers maison, la poussière ressemble plus à un brouillard qu’à un détail. Beaucoup de bricoleurs finissent la journée avec la gorge qui pique, le nez bouché, et cette petite phrase en tête : depuis qu’un bon lot de masques a été trouvé chez Leroy Merlin, les poumons respirent enfin mieux. Derrière cette sensation très concrète, il y a surtout le bon choix de protection.

Dans le bâtiment, près de 40 % des maladies professionnelles reconnues sont respiratoires et la silice cristalline provoque encore environ 300 nouveaux cas de silicose par an. Quand on ponce du béton, on découpe du carrelage ou on souffle de la laine de verre, on se retrouve exposé aux mêmes poussières, à une échelle plus petite. Reste à savoir quel masque anti poussière chantier permet vraiment de s’en protéger.

Avant le bon lot chez Leroy Merlin : la fausse sécurité des masques “en papier”

Beaucoup commencent avec un masque chirurgical ou un petit masque “confort” non normé. Ces produits restent pensés pour les microbes, pas pour les nuages de plâtre ou de ciment, et ne répondent pas à la norme européenne EN 149:2001 ou EN 149:2009 qui encadre les masques filtrants contre les particules. Un FFP1, lui, filtre au minimum 80 % des aérosols mais laisse passer jusqu’à 22 % de fuite interne, ce qui reste léger pour une démolition de cloison.

Des clients ayant utilisé des masques FFP1 sur des chantiers de démolition ont d’ailleurs signalé une protection insuffisante, les services techniques orientant vers des modèles FFP2 avec valve pour les gros dégagements de poussière. Ce retour de terrain rejoint les guides bricolage : pour du ponçage de murs, de la découpe de bois ou du travail sur ciment, un masque FFP2 devient le véritable minimum.

FFP1, FFP2, FFP3 : le niveau qui change tout sur un chantier

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Un FFP2 filtre au moins 94 % des particules, avec une fuite interne maximale de 8 %, quand un FFP3 monte à 99 % de filtration et seulement 2 % de fuite. Selon Ecoconso, un FFP3 protège environ 5 fois plus qu’un FFP2, qui lui-même protège environ 2,5 fois plus qu’un FFP1. Sur un week-end de ponçage intensif, cette différence se sent clairement en fin de journée.

Pour un simple ponçage de plâtre ou de bois, les fiches conseil de distributeurs recommandent donc FFP2. Pour la découpe de béton ou de carrelage, on passe souvent à FFP2 voire FFP3 selon l’intensité et la présence possible de poussières plus toxiques. Dès qu’entrent en jeu solvants, peintures au pistolet ou vernis, le pas suivant consiste à utiliser un demi-masque à cartouches de type A2P2 ou A2P3, qui filtre à la fois gaz et particules.

Le lot FFP2 Dexter de Leroy Merlin et les bons gestes à adopter

Chez Leroy Merlin, un exemple souvent cité est le « lot de 3 masques jetables contre la poussière FFP2 Dexter ». En polypropylène, avec élastiques de maintien, barrette nasale et parfois valve, il vise précisément les poussières de ciment, plâtre, résines, bois ou laine de verre. Proposé autour de 3,39 € à 6,90 € le lot selon les modèles, il couvre typiquement un gros chantier de week-end si l’on respecte la durée d’utilisation de moins de 8 heures par masque, avec un changement recommandé environ toutes les 4 heures ou dès qu’il devient humide.

Pour que ce type de lot tienne ses promesses, quelques réflexes font la différence :

bien pincer la barrette nasale et tendre les élastiques pour éviter les fuites, barbe et moustache volumineuses réduisant nettement l’étanchéité ;

remplacer le masque dès que la respiration devient difficile ou après une demi-journée chargée, sans le réutiliser le lendemain ;

adapter la classe de protection au chantier, FFP2 pour ponçage courant, FFP3 ou diagnostic professionnel pour matériaux anciens potentiellement toxiques ;

passer au demi-masque à cartouches A2P2 ou A2P3 dès que les odeurs de solvants ou de peinture traversent un jetable.