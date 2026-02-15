Saint-Valentin : cette friandise que vous partagez avec votre chien peut lui coûter la vie

Le 14 février, entre bouquets et boîtes en forme de cœur, nombreux sont ceux qui cèdent au regard insistant de leur chien. Ce petit carré de chocolat de Saint-Valentin peut pourtant lancer une chaîne de réactions bien plus grave qu’il n’y paraît.

Le 14 février 2026, les salons se remplissent de bouquets et de boîtes de chocolat en forme de cœur. Face à ces douceurs, beaucoup se disent : « Je voulais lui faire plaisir pour la Saint-Valentin », en glissant un carré à leur chien qui quémande au pied du canapé.

Ce geste attendrissant cache pourtant un risque très concret : cette friandise classique peut déclencher une intoxication grave. Le problème ne vient pas seulement du sucre ou du gras, mais d’une molécule présente dans le cacao qui agit comme un poison silencieux pour l’animal.

Pourquoi le chocolat de Saint-Valentin menace la santé de votre chien

Le danger porte un nom : la théobromine. L’humain l’élimine en quelques heures, alors que l’organisme canin met des jours à la métaboliser. La substance s’accumule dans son corps et stimule de façon excessive le système nerveux central et le muscle cardiaque, transformant une douceur partagée en véritable cocktail toxique.

Les premiers signes ressemblent souvent à une banale indigestion : vomissements, agitation légère. Puis tout s’emballe, avec une hyperactivité anormale, des tremblements et des troubles du rythme cardiaque pouvant aller jusqu’à l’arrêt cardio-respiratoire. Et tout cela peut venir de quelques chocolats de Saint-Valentin laissés sur la table basse.

Combien de chocolat noir suffit à tuer un chien ?

Pour un chien d’environ 10 kg, l’ingestion d’à peine 60 g de chocolat noir peut être fatale, soit quelques carrés d’une tablette ou deux à trois bonbons de qualité. Plus le chocolat est noir, plus il est chargé en théobromine et plus le risque augmente. Le chocolat au lait reste dangereux en quantité, tandis que le blanc contient très peu de cacao mais reste très gras.

En pratique, cela signifie qu’un simple partage « pour lui faire plaisir » peut suffire à l’envoyer en urgence vétérinaire. Mieux vaut réserver les pralines belges aux humains et tenir toutes les boîtes hors de portée, surtout si elles contiennent aussi du xylitol, un édulcorant très toxique pour les chiens.

Caroube et Team Müzo : gâter son chien à la Saint-Valentin sans chocolat

Pour offrir un moment gourmand sans danger, la caroube est une alliée précieuse. Cette légumineuse brune rappelle le goût et la couleur du cacao, mais ne contient ni théobromine ni caféine. On la trouve en poudre ou en pépites, idéale pour remplacer le chocolat dans des biscuits maison pour chiens, à condition de choisir un produit 100 % caroube, sans sucre ajouté ni xylitol.

À Rennes, la marque artisanale Team Müzo illustre cette autre voie avec des friandises végétales à base de farine de pois chiches et de riz, sans gluten ni lactose. « On fait de plus en plus attention à ce que l’on mange », explique Cécile de la Gastine, citée par Rennes Infos Autrement. « On lit les étiquettes, on évite certains ingrédients. Mais pour nos chiens, on donnait encore des friandises industrielles sans trop se poser de questions. » « La friandise, ce n’est pas un repas, mais c’est un geste répété. Et quand un geste se répète, il mérite d’être réfléchi », poursuit Cécile de la Gastine. « On ne voulait pas faire compliqué. On voulait pouvoir expliquer notre démarche simplement », résume-t-elle. « Nos friandises sont végétales, sans protéines animales, pour limiter les contraintes sanitaires et rester sur des compositions maîtrisées. Chaque création contient un ingrédient reconnu pour ses propriétés naturelles, comme le gingembre, le persil, la spiruline ou les graines de lin. » « On n’est pas vétérinaires. On ne soigne pas. On propose simplement des recettes propres, saines et adaptées », insiste Cécile de la Gastine. « Ce n’est pas par manque d’idées, mais par choix », précise Cécile de la Gastine. « Chaque friandise a sa forme, sa texture, sa personnalité. On veut que cela se voie que c’est fait à la main », sourit Cécile de la Gastine. « Les gens fêtent l’anniversaire de leur chien. Autant le faire avec des recettes à base d’avoine et de banane, avec un glaçage au fromage frais, sans sucre ni sel », confie Cécile de la Gastine. « On veut grandir, oui. Mais pas au détriment de ce qui fait le sens du projet », conclut Cécile de la Gastine.