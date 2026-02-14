Vous vouliez juste un repas léger : ces galettes végétales VÉGÉ vendues chez E.Leclerc rappelées, 4 allergènes cachés

Un lot de galettes végétales VÉGÉ vendues chez E.Leclerc vient d’être rappelé partout en France pour des allergènes cachés dans la recette. Familles et personnes allergiques doivent vérifier en urgence ce détail souvent oublié sur l’emballage.

Un dîner rapide, une envie de manger plus léger, vous sortez des galettes de légumes du frigo en pensant faire du bien à toute la famille. Pourtant, un lot précis de galettes végétales VÉGÉ vendues chez E.Leclerc vient d’être rappelé dans toute la France à cause d’allergènes cachés dans la recette.

L’alerte, publiée le 10 février 2026 sur la plateforme officielle RappelConso.gouv.fr, vise les Galettes petits légumes – Végétarien 200 g de la marque VÉGÉ, vendues entre le 7 et le 12 février 2026. Derrière ce rappel d’apparence technique, c’est la promesse même du « petit repas sain » qui se retrouve bousculée.

Galettes végétales VÉGÉ chez E.Leclerc : comment savoir si votre paquet est rappelé ?

Le produit concerné est une barquette de 200 g de Galettes petits légumes – Végétarien, marque VÉGÉ, distribuée dans les magasins E.Leclerc de France entière. Seul le lot 6034125 est visé, avec une date limite de consommation fixée au 02/03/2026. La période de commercialisation à surveiller va du 07/02/2026 au 12/02/2026.

Pour vérifier dans votre frigo, regardez le code-barres : GTIN 3564700841112, puis le numéro de lot 6034125 et la DLC 02/03/2026. Si ces trois éléments coïncident avec un achat chez E.Leclerc entre le 7 et le 12 février, votre paquet entre dans le cadre du rappel et doit suivre la procédure officielle.

Allergènes cachés soja, lait, œuf, céleri : quels risques avec ces galettes VÉGÉ ?

Le rappel est lié à la présence des allergènes soja, lait, œuf et céleri, absents de la liste d’ingrédients. Pour une personne allergique à l’un de ces aliments, même une petite quantité peut déclencher démangeaisons, plaques sur la peau, gonflement des lèvres ou du visage, douleurs abdominales, difficultés respiratoires, voire malaise. Pour illustrer ce type d’erreur, la plateforme gouvernementale peut utiliser la formule « présence d’un allergène noisette non étiqueté sur le produit », a indiqué Rappel Conso, cité par Doctissimo.

Les personnes non allergiques ne sont en général pas exposées au même niveau de risque, mais le produit est classé comme non conforme et ne doit plus être consommé. En cas de symptômes après ingestion, les autorités recommandent de consulter un médecin, d’appeler le 15 ou le 112 en cas de gêne respiratoire ou de malaise, ou de demander l’avis d’un centre antipoison dont les coordonnées sont disponibles sur centres-antipoison.net.

Rappel des galettes végétales VÉGÉ : démarches, numéros utiles et sites officiels

La consigne officielle est simple : ne plus consommer ces galettes, les mettre de côté et les rapporter à l’accueil d’un magasin E.Leclerc pour qu’elles soient prises en charge, généralement avec un remboursement. La procédure de rappel court jusqu’au 2 mars 2026. Un service consommateurs dédié a été ouvert par la marque, joignable au 08 00 86 52 86 pour toute question.

Pour suivre l’évolution de cette alerte ou vérifier d’autres produits, la plateforme RappelConso.gouv.fr recense tous les rappels de produits dangereux avec les détails pratiques. Si vous tombez malade après avoir mangé un aliment ou si vous voyez un produit rappelé encore en rayon, un signalement peut être effectué sur SignalConso.gouv.fr. Les centres antipoison, hébergés dans plusieurs CHU, répondent par téléphone pour aider au diagnostic et à la prise en charge en cas de doute lié à ce type d’ingestion.