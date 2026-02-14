Je pensais manger sain : ces galettes végétales VÉGÉ E.Leclerc rappelées en urgence pour allergènes cachés

On pense préparer un dîner « healthy » avec quelques galettes de légumes, et l’on découvre qu’elles font l’objet d’un rappel national. C’est exactement ce qui arrive avec des galettes végétales VÉGÉ vendues chez E.Leclerc, pointées du doigt pour des allergènes majeurs passés sous silence sur l’étiquette.

Le rappel galettes végétales VÉGÉ E.Leclerc a été diffusé le 10 février 2026, puis relayé sur la plateforme officielle RappelConso.gouv.fr. Il vise un seul lot, mais vendu dans des magasins E.Leclerc de France entière, avec une procédure annoncée jusqu’au 2 mars 2026 : de quoi pousser à vérifier ses placards.

Rappel des galettes végétales VÉGÉ chez E.Leclerc : le lot précis à vérifier

Le produit concerné est les Galettes petits légumes – Végétarien 200 g, marque VÉGÉ (barquette de 2 x 100 g), commercialisé par SCAMARK pour l’enseigne E.Leclerc. Il a été mis en rayon entre le 7 et le 12 février 2026 dans l’ensemble des magasins de France, avant qu’un rappel volontaire ne soit lancé.

Pour savoir si votre paquet est concerné, plusieurs codes doivent coïncider :

GTIN (code-barres) : 3564700841112

Numéro de lot : 6034125

DLC : 02/03/2026

Achat dans un magasin E.Leclerc entre le 07/02/2026 et le 12/02/2026

Allergènes cachés dans ces galettes VÉGÉ : ce que l’étiquette ne disait pas

Le rappel est lié à des « substances allergisantes non déclarées » après une erreur d’étiquetage, décrite aussi comme une erreur de GTIN et de contre-étiquette. Dans ces galettes se trouvent du soja, du lait, de l’œuf et du céleri qui n’apparaissent pas sur la liste d’ingrédients. Pour illustrer ce type de problème, Rappel Conso utilise par exemple la formulation « présence d’un allergène noisette non étiqueté sur le produit », a indiqué Rappel Conso, cité par Doctissimo.

Chez une personne allergique à l’un de ces aliments, même une petite quantité peut déclencher démangeaisons, plaques, gonflement des lèvres ou du visage, douleurs abdominales, difficultés à respirer, voire un malaise avec réaction allergique sévère. Les consommateurs non allergiques au soja, au lait, à l’œuf ou au céleri ne sont en général pas exposés au même niveau de risque, mais le produit reste non conforme et ne doit plus être consommé.

Que faire avec ces galettes : remboursement, numéros utiles et signalement

La consigne officielle est simple : arrêter toute consommation, rapporter le produit en magasin et se rapprocher du service clients. Tout paquet répondant au lot 6034125, DLC 02/03/2026 et acheté chez E.Leclerc entre le 7 et le 12 février 2026 peut être rendu à l’accueil pour un remboursement. Le service consommateurs VÉGÉ répond au 0 800 86 52 86, tandis que les informations actualisées figurent sur RappelConso.gouv.fr. Si vous voyez encore ces galettes en rayon, un signalement peut être fait sur SignalConso.gouv.fr.

Si vous ou un proche en avez déjà mangé, les autorités recommandent de surveiller l’apparition de symptômes, surtout en cas d’allergie connue au soja, au lait, à l’œuf ou au céleri. En présence de signes inquiétants, il est conseillé de contacter un médecin, d’appeler le 15 en cas d’urgence médicale ou le 112 si la personne a du mal à respirer, et de solliciter si besoin un centre antipoison via le site centres-antipoison.net, tout en pensant à rapporter le produit restant en magasin.