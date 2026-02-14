Voici le cake de février à cet agrume et au chocolat, si moelleux qu’il disparaît avant même de refroidir

En plein cœur de février, ce cake clémentine chocolat transforme un goûter ordinaire en parenthèse réconfortante. Quels gestes simples le rendent si moelleux qu’il disparaît encore tiède ?

Février installe ses journées courtes, ses trottoirs mouillés et cette envie très simple de rentrer se mettre au chaud. Il suffit alors qu’un cake dore tranquillement au four pour que la maison change d’atmosphère, avec ce parfum sucré qui s’échappe jusque dans le couloir.

Dans cette humeur cocooning, un cake clémentine chocolat s’est imposé comme le gâteau d’hiver par excellence : il marie les derniers agrumes de la saison à des pépites de chocolat noir, sans technique compliquée ni robot. Simple à faire, mais tellement moelleux qu’il a tendance à disparaître avant même d’avoir vraiment refroidi.

Cake clémentine chocolat : le gâteau qui réchauffe février

Ici, la star, c’est la clémentine, petit soleil d’hiver qui apporte à la fois parfum et fraîcheur. La recette mise sur trois clémentines fraîches, de préférence bio ou non traitées, pour pouvoir utiliser sans crainte leur peau en zeste, associées à une base de cake très classique qui rassure même les débutants.

Pour réaliser ce gâteau de février, il faut réunir :

3 clémentines fraîches (bio ou non traitées)

200 g de farine de blé

150 g de sucre en poudre

100 g de beurre doux

3 œufs entiers

100 g de pépites de chocolat noir

1 sachet de levure chimique

1 pincée de sel

Les gestes clés pour un cake à la clémentine ultra moelleux

Tout commence par les agrumes : on prélève finement les zestes des trois clémentines en évitant la partie blanche, plus amère, puis on presse les fruits pour récupérer tout le jus. Dans un grand saladier, les œufs sont fouettés avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux, ce qui donne ensuite une texture aérienne et légère.

La farine, la levure et le sel sont tamisés directement au-dessus de cet appareil, avant d’ajouter le beurre fondu puis refroidi pour obtenir une pâte souple et brillante. Les pépites de chocolat, très légèrement enrobées de farine, rejoignent la préparation à la fin pour assurer une répartition équilibrée du chocolat à chaque bouchée.

Cuisson, parfums et conservation de ce gâteau de février

Le four est préchauffé à 170°C, une chaleur douce qui laisse le cake lever tranquillement. La pâte, versée dans un moule beurré et fariné, cuit environ 45 minutes : une lame de couteau plantée au centre doit ressortir sèche, tandis que la mie reste humide grâce au jus des clémentines. Pendant ce temps, l’odeur d’agrumes et de cacao envahit la cuisine et donne envie de couper la première tranche bien avant la sortie de four.

Dégusté tiède, quand le chocolat est encore fondant, ce gâteau accompagne à merveille un thé Earl Grey ou une infusion à la bergamote, voire un nuage de crème fouettée peu sucrée ou une boule de glace vanille. Une fois totalement refroidi, il se conserve deux à trois jours à température ambiante, bien emballé dans du film alimentaire ou une boîte hermétique, sans passer au réfrigérateur qui durcirait le beurre et figerait le chocolat. Ce qui, entre nous, laisse rarement le temps de voir le plat se vider doucement.