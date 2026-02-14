Cette crêpe géante au four qui nourrit 6 personnes va vous faire oublier la poêle les soirs pressés

Fini la corvée de crêpes à retourner une par une les soirs d’hiver. Cette crêpe géante salée au four, façon gratin familial, change tout en 25 minutes.

Un soir de février, on rentre les joues glacées, avec juste une envie : un plat qui réchauffe sans passer une heure debout devant la plaque. Les crêpes salées font partie de ces madeleines d’enfance, mais la pile à faire une par une décourage vite. Entre besoin de confort et manque de temps, beaucoup renoncent à en préparer en semaine. C’est là que cette idée change tout.

Une seule crêpe géante au four, moelleuse au centre et dorée sur les bords, nourrit 4 à 6 personnes d’un coup. On la prépare comme un gratin, elle se découpe comme un gâteau et elle concentre tout le goût des crêpes de Chandeleur. En cuisine, le four travaille pendant que vous vous occupez des enfants ou de l’apéro. Reste à connaître les bons gestes pour obtenir ce résultat sans effort.

Crêpe géante salée au four : le plat d’hiver qui remplace la poêle

Concrètement, la base se fait avec 250 g de farine, 4 œufs, environ 50 cl de lait, sel et poivre. On prévoit aussi 40 à 50 g de beurre demi-sel pour le plat, un peu de crème fraîche épaisse, 100 à 150 g d’emmental ou de comté et du jambon blanc en dés. Avec ces quantités, un grand plat à gratin nourrit facilement 4 à 6 personnes.

Le secret, c’est la cuisson. On chauffe le four à 180 °C avec le plat déjà dedans, en céramique ou en fonte, garni de beurre demi-sel qui fond. On y verse une pâte un peu plus épaisse qu’une pâte à crêpes classique, jambon et fromage râpé par-dessus, puis on enfourne pour environ 25 minutes de cuisson sans ouvrir la porte. À Kerhinet, lors d’un record de crêpe géante, Gilles Le Gentil, président de l’association des Métais, résumait le défi : « Ça a été quelque chose de la transporter, elle pèse plus de deux tonnes ! Il a fallu faire attention aux ponts et aux fils électriques. C’est impressionnant. », a-t-il expliqué à France Bleu, avant de sourire : « En revanche, impossible de la retourner ».

Comment réussir une crêpe géante au four moelleuse en 25 minutes

Pour un cœur fondant, tout se joue avant la cuisson. Lait et œufs peuvent sortir du réfrigérateur une demi-heure à l’avance, la pâte lève mieux au four. On fouette farine, œufs et lait jusqu’à une texture souple et sans grumeaux. Un repos d’une vingtaine de minutes donne encore plus de moelleux, mais on peut aussi enfourner aussitôt les soirs pressés.

Le plat compte autant que la pâte. Un modèle épais en céramique ou en fonte garde la chaleur et dore le dessous ; à défaut, on beurre très généreusement un plat en verre. Une fois enfournée, on résiste à l’envie d’ouvrir la porte, sous peine de voir la crêpe retomber.

Idées de garnitures pour votre crêpe géante au four familiale

La version jambon-fromage plaît à tout le monde, mais on peut mettre des champignons poêlés avec du comté, ou tomates séchées, olives et feta. Une salade verte à la vinaigrette moutardée complète le plat.