Fatigue, rhumes, moral en baisse : ces 4 petits shots maison ultra-vitaminés sont à adopter sans tarder cet hiver

Février s’étire, la fatigue s’installe, mais ces ginger shots maison aux agrumes et épices promettent un vrai coup de fouet. En quelques gorgées, un rituel bien-être s’invite dans vos matinées.

Un matin de février, la lumière est blanche et le froid colle aux vitres. La nuit a été un peu courte, la gorge tiraille, l’énergie n’est pas vraiment au rendez-vous. Sur le plan de travail, un petit verre d’agrumes bien vif promet pourtant autre chose.

Ce concentré tient dans quelques gorgées seulement, mais il réunit le jus et le zeste des fruits d’hiver, la chaleur du gingembre, parfois du curcuma ou du thym. Un vrai boost de couleurs, de saveurs et de sensations. Reste à choisir le ginger shot maison qui vous fera du bien.

Ginger shot maison : un petit verre qui réveille l’hiver

Un ginger shot maison, c’est un tout petit verre de 30 à 50 millilitres, beaucoup plus concentré qu’un jus classique. On y retrouve surtout citron, orange ou clémentine, alliés au gingembre frais, au curcuma ou au poivre noir. Le résultat chauffe la gorge, réveille les papilles et donne un vrai coup de fouet.

Préparés à la maison, ces shots misent sur des agrumes de saison riches en vitamine C, mais aussi sur leurs zestes pleins d’huiles parfumées. Le gingembre et le curcuma apportent leur côté piquant et chaleureux, tandis que miel, pomme ou carotte adoucissent l’ensemble. Autre avantage, vous contrôlez le sucre et évitez les listes d’ingrédients interminables des versions industrielles.

Quatre recettes de shots vitaminés pour votre bien-être

Pour varier les plaisirs, quatre combinaisons couvrent presque toutes les envies de l’hiver :

Shot réveil citron gingembre, vif, très acidulé et franchement piquant.

Shot orange curcuma poivre, plus rond, avec une chaleur qui persiste.

Shot pomme carotte gingembre, velouté, bonne mine, idéal quand on débute.

Shot citron miel thym, version tiède, très cocooning pour la soirée.

Pour le premier, pressez 5 cl de jus de citron et mélangez-les avec 1 cm de gingembre frais râpé, à boire aussitôt. Le second réunit le jus d’une orange, une demi-cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre noir. Le troisième marie une pomme, deux carottes et 1 cm de gingembre passés à la centrifugeuse. Le dernier se prépare comme une petite tisane : 5 cl d’eau frémissante, une branche de thym et une cuillère de miel infusent avant d’ajouter le jus d’un demi-citron.

Routine et précautions pour profiter de ces shots en hiver

Ces boissons restent des alliées du quotidien, pas des potions magiques. Beaucoup de personnes les gardent pour les périodes de fatigue ou les débuts de rhume, en prenant un petit verre le matin. Une cure courte de une à trois semaines en hiver suffit largement. Mieux vaut préparer de petites quantités, conservées au frais dans de petites bouteilles en verre bien fermées que l’on secoue avant de boire.

En cas d’estomac sensible, de reflux, de traitement médical ou de grossesse, mieux vaut demander l’avis d’un professionnel de santé avant de multiplier les shots très concentrés, surtout au gingembre ou au curcuma. Les enfants ont eux aussi besoin de douceur, avec des doses beaucoup plus légères ou des jus dilués. Ces recettes apportent un vrai rendez-vous de bien-être, mais elles complètent seulement le reste : sommeil suffisant, repas variés, sorties au grand air et moments pour souffler.