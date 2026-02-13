Mayonnaise : arrêtez la version classique, cette sauce onctueuse divise les calories par 20 sans vous priver

Entre crevettes, crudités et poulet rôti, la mayonnaise classique fait grimper les calories sans qu’on y pense. Et si une mayonnaise légère au fromage blanc 0 % changeait vos assiettes ?

Crevettes, artichaut à partager, poulet rôti du dimanche : sur la table, le petit bol de mayo reste souvent indispensable. Sauf que derrière ce geste anodin se cachent beaucoup de graisses et ces fameuses « calories cachées » dont parle l’Observatoire de la qualité de l’alimentation. D’où cette petite phrase qui revient souvent : je ne reviens plus à la mayo classique.

Une solution rassurante émerge pourtant : une mayonnaise légère au fromage blanc 0 %, aussi onctueuse qu’une vraie, mais bien plus douce pour la ligne. En remplaçant l’huile par un laitage épais, on tombe d’environ 680 kcal pour 100 g à seulement 30 kcal pour 100 g. Le tout sans renoncer au crémeux qui fait tout le charme de la sauce.

Mayonnaise classique : pourquoi 100 g pèsent autant qu’un plat complet

Selon les données d’Open Food Facts, la mayonnaise classique affiche entre 650 et 700 kcal pour 100 g. Sa recette contient 50 à 80 % d’huile et près de 70 g de lipides : quelques cuillères à soupe seulement peuvent donc rivaliser avec un repas entier, surtout quand on les sert avec des frites, un burger ou un sandwich bien garni.

L’Oqali rappelle que les sauces et condiments représentent une part non négligeable de notre apport énergétique, sans que l’on s’en rende compte. Elles apportent aussi du sel : près de 12 % de l’apport en sodium quotidien, alors que l’Organisation mondiale de la santé recommande de rester sous les 5 g de sel par jour. D’où l’intérêt de les préparer maison.

La mayonnaise légère au fromage blanc 0 % : les ingrédients à sortir du frigo

Pour copier la saveur d’une mayo traditionnelle sans l’huile, cette sauce mise sur une combinaison très simple :

200 g de fromage blanc 0 % , skyr ou faisselle bien égouttée

, skyr ou faisselle bien égouttée 1 à 2 jaunes d’œufs cuits durs

1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon

Un filet de jus de citron ou de vinaigre de cidre

Sel fin et poivre du moulin

Le fromage blanc assure le volume et la fraîcheur, le jaune d’œuf cuit dur sert de liant et donne la couleur, la moutarde apporte le piquant attendu. La préparation commence par l’écrasement très fin des jaunes dans un bol. On ajoute moutarde, sel, poivre et citron pour former une pâte, puis on incorpore le fromage blanc cuillère par cuillère en fouettant énergiquement jusqu’à obtenir une crème lisse et nappante.

Texture, conservation et idées pour adopter cette sauce ultra légère

Cette mayonnaise sans huile aime le froid : en utilisant des produits bien sortis du réfrigérateur, la tenue est immédiate. Un repos de trente minutes au frais dans un récipient hermétique la rend encore plus dense. Elle se conserve alors 24 à 48 heures. Sa texture se prête à tout : plateau de crudités, artichaut, crevettes, viandes froides. On peut l’aromatiser avec ciboulette, aneth, ail pour un aïoli léger, ou encore curry et paprika fumé pour accompagner un poulet rôti.