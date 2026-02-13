Ce petit outil à 4 € chez Leroy Merlin remplace plusieurs outils de coupe, garder les vôtres est une erreur

Entre lames émoussées et cutters qui se tordent, les petits travaux tournent vite au casse-tête. Ce cutter Dexter 18 mm à 4 € chez Leroy Merlin promet pourtant de tout changer.

Une coupe de lino qui part en zigzag, un carton qui se déchire au lieu de s’ouvrir proprement, une lame qui casse alors qu’il reste encore la moitié du chantier… Beaucoup de caisses à outils abritent encore des cutters fatigués, en plastique qui se tord et en lames émoussées qu’on oublie de changer.

Dans les rayons de Leroy Merlin, un tout petit modèle s’est pourtant fait une place discrète : pour un peu plus de 4 €, ce cutter compact promet de remplacer à lui seul la collection d’anciens outils de coupe qui traînent au fond des tiroirs. Une promesse modeste, mais qui intrigue.

Pourquoi les vieux cutters finissent par agacer les bricoleurs

Lors d’un bricolage, s’arrêter pour chercher une pince afin de casser le bout de lame usé, fouiller pour retrouver une recharge, gérer des manipulations parfois dangereuses… tout cela fait perdre un temps précieux et met les doigts en danger. La simplicité d’utilisation devient un critère majeur dès qu’on enchaîne les petits travaux de rénovation.

Cette quête de matériel fiable renvoie aussi à une autre vigilance : les fausses offres d’outillage. « si c’est gratuit, c’est vous le produit », rappelle France Bleu. Un mail qui promet des « cadeaux » signés « Leroy Merlin » et demande de « cliquer sur un lien pour la « valider » et la « recevoir » », en échange de soi-disant « petits frais d’envoi », peut viser à « vider entièrement votre compte bancaire ». Mieux vaut donc miser sur un vrai bon plan en magasin.

Le cutter Dexter 18 mm : petit prix, vraie lame en acier SK5

Le cœur du succès tient dans le cutter Dexter 18 mm, vendu 4,24 € (en promo à 4,24 € au lieu de 4,99 € jusqu’au 3 mars selon l’enseigne). Il s’agit d’un cutter change-lame à lame segmentée de 18 mm, format standard compatible avec les recharges classiques. Une lame est fournie d’origine, en acier haute performance de type SK5, réputé pour sa coupe nette et sa bonne tenue face à la rouille.

Le manche bimatière, avec grip antidérapant, offre une prise en main bien plus rassurante que les modèles tout plastique. L’outil reste léger, mais rigide : il ne se tord pas dès qu’on appuie un peu fort sur du carton épais, de la moquette ou du lino. Pour beaucoup de bricoleurs, ce simple changement d’ergonomie suffit à reléguer les anciens cutters au rang de secours occasionnels.

Un seul standard de lame pour toute la maison

L’intérêt de ce modèle se voit surtout sur la durée. En l’associant aux lames de rechange Dexter 18 mm en acier SK5 (boîte automatique de 10 lames autour de 3,59 €), toute la maison tourne avec un seul consommable. On casse un segment émoussé avec une pince, on range les lames usées dans la même boîte, et la caisse à outils reste organisée.

Ce cutter n’a pas de blocage de lame : il faut donc garder l’habitude de travailler sur un support stable, loin de la main libre, et de rentrer la lame dès que la coupe est terminée. Utilisé avec ces quelques réflexes, le duo manche Dexter 18 mm plus lames 18 mm standard suffit pour ouvrir les colis, découper les sols souples ou ajuster des panneaux fins, au point de faire oublier les anciens modèles qui encombraient le tiroir.