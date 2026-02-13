Chambre mal décorée : cette erreur de couleur de linge de lit ruine l’harmonie sans que vous le remarquiez

Entre bleu pastel, terracotta ou blanc cassé, la couleur du linge de lit change l’ambiance et le confort visuel de la chambre. Quelles associations privilégier pour une déco harmonieuse sans sacrifier le repos ?

Un simple changement de housse de couette peut transformer l’ambiance de la chambre, sans repeindre un mur ni déplacer un meuble. Reste la question clé : quelle couleur de linge de lit choisir pour que le lit soit beau, mais aussi reposant.

Le choix des teintes influence l’atmosphère, le confort visuel et la détente au moment du coucher. Selon une enquête, 57 % des Français déclarent que la couleur de leur linge de lit influe sur l’ambiance de leur chambre. Autrement dit, vos draps participent autant à la déco qu’à votre bien-être.

Couleur de linge de lit et ambiance de chambre

Les couleurs douces comme le bleu pastel, le beige ou le blanc cassé enveloppent la chambre d’une lumière sereine, idéale pour un sommeil réparateur. À l’inverse, bordeaux, ocre ou vert forêt réchauffent visuellement l’espace et donnent une présence plus marquée au lit.

Dans une chambre moderne aux murs clairs, un linge de lit neutre ou monochrome agrandit visuellement la pièce. Un esprit bohème supporte mieux les teintes terreuses comme la terracotta ou la moutarde, tandis qu’un style scandinave s’accorde avec lin lavé et nuances très claires.

Choisir une palette qui respecte la déco existante

Commencez par regarder les couleurs déjà installées : murs, sol, mobilier, rideaux, tapis. Si votre chambre affiche déjà plusieurs teintes fortes, privilégiez un linge de lit sobre, dans des tons complémentaires. Une pièce très neutre, elle, supporte une housse de couette plus colorée, qui devient le centre visuel.

Motifs, matières et confort du lit : l’avis des experts

Au-delà des couleurs, les décorateurs rappellent que le lit reste un objet de confort et de design, porté par des collaborations créatives entre industriels et écoles. « Nous avons voulu multiplier les talents et les énergies. Lors de la création de nouveaux modèles nous nous appuyons pour le développement des produits sur nos ressources internes qui prennent en compte les nouvelles technologies, les besoins d’ergonomie et une esthétique qui répondent aux attentes et aux besoins de nos clients. Mais nous avons voulu aller encore plus loin pour bénéficier de l’esprit novateur des étudiants de la Domus Academy. Ainsi, nous avons demandé à une trentaine d’étudiants de concevoir des lits, qui prennent en compte trois piliers fondamentaux : fonctionnalité, design et confort. », a expliqué Paolo Luchi pour Univers Habitat. Il ajoute : « Créer un laboratoire créatif au sein de notre structure a toujours été notre volonté, et pour moi, qui suis un homme de produit, une opportunité de comparaison et de croissance. »

Le confort d’usage compte autant que le style ou la couleur du linge de lit au moment de choisir matelas et oreillers, souligne Antonio Caso, très attentif aux besoins quotidiens. « La position, la corpulence, le style de vie… tout doit être pris en compte lors de l’achat d’un matelas. Sans oublier les attentes en matière d’allergie, d’hygiène ou encore thermique. Nous nous attachons chez PerDormire à répondre à tout cela dans la création et la production de nos modèles de literie et d’oreillers. »