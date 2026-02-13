Ce meuble 2-en-1 à 37 € chez B&M fait le travail de deux sans prendre un cm de plus au sol, et il part déjà très vite

À moins de 40 €, un banc 2 portes repéré chez B&M promet d’organiser chaussures et sacs sans encombrer davantage l’entrée. Comment ce meuble compact arrive-t-il à cumuler assise et rangement fermé dans quelques centimètres carrés ?

Dans beaucoup d’intérieurs, l’entrée se transforme vite en champ de chaussures, sacs et manteaux accumulés. On rêve d’un banc pour s’asseoir et d’un meuble fermé pour tout ranger, mais faute de place, on finit par renoncer aux deux.

C’est précisément ce problème que vient résoudre le banc 2 portes Elowen, repéré chez B&M. Vendu 37,95 € (dont 1,75 € d’éco-participation), ce petit meuble malin promet de faire le travail de deux sans empiéter davantage sur le sol. De quoi intriguer tous ceux qui vivent dans quelques mètres carrés.

Banc 2 portes Elowen B&M : un meuble 2-en-1 à moins de 40 €

Commercialisé sous la marque HOME COLLECTION, le banc 2 portes Elowen cumule assise confortable et rangement fermé. Sa structure en MDF, un panneau de fibres de bois de densité moyenne, lui donne la tenue d’un vrai meuble, tandis que l’assise est rembourrée de mousse polyuréthane et recouverte de polyester, pour un toucher plus chaleureux qu’un simple coffre en plastique.

Derrière les deux portes discrètes se cache un volume de stockage bien pratique pour les chaussures, écharpes, sacs ou linge de maison. En clair, au lieu d’acheter un banc d’un côté et un petit placard de l’autre, ce modèle cumule les fonctions en une seule pièce, tout en restant sous la barre symbolique des 40 €.

Des dimensions compactes pour maximiser l’espace au sol

Le vrai atout de l’Elowen tient à ses dimensions : 90 x 35 x 40,5 cm (longueur x profondeur x hauteur). Avec seulement 35 cm de profondeur, il occupe environ 0,3 m² au sol. Dans le même espace, il serait difficile de caser un banc classique plus un meuble de rangement séparé sans bloquer la circulation dans un couloir ou une petite entrée.

Dans l’entrée, il sert de vestiaire compact : on s’assoit pour lacer ses chaussures, puis on les glisse derrière les portes. En bout de lit, il remplace à la fois le coffre pour plaids et le banc décoratif. On peut aussi l’utiliser dans un studio comme assise supplémentaire le jour et rangement pour coussins ou dossiers le soir. Les formes basses et le coussinage léger s’inscrivent dans la tendance du « soft storage » : des rangements qu’on laisse volontiers visibles parce qu’ils participent à la déco.

Comment mettre la main sur le banc Elowen chez B&M et bien l’intégrer

Comme souvent chez B&M, la disponibilité dépend des arrivages. Le banc 2 portes Elowen apparaît sous la référence 522736 avec un fonctionnement en Click and Collect : il vaut mieux vérifier le stock sur le site de l’enseigne, sélectionner son magasin, puis réserver avant de se déplacer, certains points de vente étant déjà en rupture. Un mètre ruban est aussi votre meilleur allié pour comparer ses 90 cm à la longueur de votre mur.

Côté déco, ce banc sobre s’adapte facilement : dans une entrée, on peut l’accompagner d’un miroir rond et de patères en bois ; dans une chambre, il accueille plaids et coussins pour un coin cosy ; près d’une fenêtre, il devient banquette et rangement d’appoint. Un seul meuble, deux fonctions pleines et entières, sans prendre un centimètre de plus au sol qu’un simple banc classique.