Mayonnaise maison : ce produit laitier 0 % qui divise les calories par 20 sans sacrifier la gourmandise

Envie d’une mayo crémeuse qui n’explose plus le compteur calorique à la maison ? Cette mayonnaise légère au fromage blanc 0 % cache un substitut surprenant qui change tout.

Entre l’hiver réconfortant et l’approche des beaux jours, beaucoup cherchent une sauce crémeuse moins lourde que la mayonnaise classique. Pour frites, crudités, crevettes ou viande froide, les sauces trop grasses finissent par lasser. Une solution maison permet pourtant de garder le même plaisir à tremper, avec une recette bien plus légère.

En magasin, les mayonnaises dites light promettent de concilier gourmandise et silhouette. La réalité est plus nuancée : elles restent riches en matières grasses, parfois avec davantage de sucre et de sel pour compenser. Beaucoup se tournent donc vers une mayonnaise légère au fromage blanc 0 %, préparée en cinq minutes.

Mayonnaise classique et light : des calories qui s’envolent

Une mayonnaise traditionnelle, montée avec un œuf, de la moutarde, du vinaigre et environ 250 g d’huile de tournesol, grimpe à près de 680 kcal pour 100 g. On comprend vite pourquoi une simple cuillère à soupe alourdit le repas quand la sauce revient souvent sur la table.

Une mayonnaise Bénédicta allégée contient 36 % d’huile de colza, contre 69 % pour la classique, 4,9 g de sucre contre 1,3 g et 2,9 g de sel contre 1,4 g pour 100 g. Pour le médecin nutritionniste Julien Rousseaux, cité par le magazine 60 Millions de consommateurs, « doses de sucres et de sel sont moins problématiques qu’il n’y paraît ». Il rappelle que même les fans de mayonnaise « en avalent rarement 100 g, soit l’équivalent de dix cuillères à café lors d’un repas. »

Fromage blanc 0 % : l’astuce sans huile

Le changement consiste à troquer l’huile contre du fromage blanc 0 %, tout en gardant du jaune d’œuf cuit dur pour la couleur et le goût. Pour un bol, compter 200 g de fromage blanc ou de faisselle égouttée, 2 jaunes d’œufs durs, 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon, 1 cuillère à café de jus de citron, sel et poivre.

Les œufs cuisent 10 minutes, puis les jaunes refroidis s’écrasent finement à la fourchette. On y incorpore la moutarde, puis le fromage blanc ajouté peu à peu en fouettant : la sauce épaissit, blanchit et devient veloutée. Un trait de citron, sel et poivre suffisent. Résultat : environ 30 kcal pour 100 g contre près de 680 kcal pour la version à l’huile, soit des calories presque divisées par 20.

Texture, conservation et idées pour l’utiliser

Pour une bonne tenue, le fromage blanc doit être égoutté et la préparation fouettée plutôt que simplement mélangée. Sans huile qui joue un rôle de conservateur, cette sauce reste plus fragile : elle se garde au réfrigérateur, dans un récipient hermétique, 24 heures, 48 heures au maximum.

Cette base neutre se parfume facilement : ciboulette et aneth pour une sauce aux herbes avec poisson ou crudités, une gousse d’ail écrasée pour un aïoli léger avec des légumes vapeur, une demi-cuillère à café de curry ou un peu de piment d’Espelette ou de paprika fumé pour une version relevée avec poulet ou viande froide.