Ces muffins coco-chocolat disparaissent en quelques minutes : le secret est dans ce simple geste

En plein cœur de l’hiver, ces muffins coco chocolat disparaissent du plat en un rien de temps au goûter. Leur texture ultra moelleuse et leur parfum de lait de coco cachent un secret tout simple.

En plein mois de février, quand la pluie tape aux vitres et que les enfants rentrent frigorifiés, certains gâteaux deviennent des rituels. Ces petits muffins coco chocolat en font partie : si addictifs que beaucoup jurent les refaire chaque semaine, parce qu’ils disparaissent avant même d’avoir eu le temps de refroidir.

Leur mie est douce comme un nuage, la noix de coco râpée apporte un parfum de vacances, et les pépites de chocolat noir fondent en petites poches gourmandes. Avec une simple cuillère et deux saladiers, on obtient douze gâteaux dorés, parfaits pour le goûter d’hiver ou un brunch cosy du week-end.

Muffins coco chocolat : la recette qui réchauffe les après-midis gris

Tout commence par les ingrédients, faciles à trouver au supermarché. La base reste très classique, mais le duo noix de coco et lait de coco fait basculer ces muffins dans une ambiance tropicale qui tranche avec la météo. Le sucre de canne renforce le côté caramélisé et les pépites de chocolat se chargent de la touche fondante à chaque bouchée.

Pour une douzaine de muffins généreux, prévoyez une pâte simple mais bien dosée :

250 g de farine de blé T55

120 g de sucre de canne

50 g de noix de coco râpée

1 sachet de levure chimique

2 œufs entiers

80 ml d’huile végétale neutre

200 ml de lait de coco fluide

100 g de pépites de chocolat noir

1 pincée de sel fin

Les gestes qui rendent ces muffins coco chocolat irrésistiblement moelleux

Le secret commence dans le saladier de poudres : tamisez la farine avec la levure pour éviter les grumeaux, puis ajoutez sucre, sel et exactement 50 g de noix de coco râpée. Cette quantité donne un goût marqué sans assécher la pâte, la coco apportant juste ce qu’il faut de mâche pour contraster avec le chocolat fondant.

Dans un autre bol, battez rapidement les œufs avec l’huile et le lait de coco : cette émulsion apporte une onctuosité qui empêche les muffins de sécher. Versez ce mélange sur les ingrédients secs, remuez seulement jusqu’à ce qu’il ne reste plus de farine visible, puis incorporez les pépites de chocolat. Remplissez les moules aux trois quarts et faites cuire 18 à 20 minutes à 180 °C, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.

Conserver, congeler et servir vos muffins coco chocolat toute la semaine

À la sortie du four, ces gâteaux ont tendance à disparaître en quelques minutes, mais s’il en reste, laissez-les refroidir puis glissez-les dans une boîte hermétique. Ils gardent leur cœur moelleux deux à trois jours à température ambiante et supportent très bien la congélation, surtout emballés individuellement. Un bref passage de dix secondes au micro-ondes les rend de nouveau tièdes, prêts à accompagner un chocolat chaud épais ou une infusion aux épices.