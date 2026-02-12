Ce mobilier stylé et durable fabriqué en Europe que les décorateurs s'arrachent sans que vous connaissiez la marque

Dans les coulisses de Kipli, une jeune marque européenne de mobilier durable en matières naturelles séduit déjà les architectes d’intérieur les plus exigeants. Comment ces lits et canapés en latex et bois massif ont-ils réussi à s’imposer sans campagne tapageuse ?

Dans les projets des architectes d’intérieur, la demande est claire : du beau, du durable, du local. Pendant longtemps, cela rimait avec budgets qui flambent ou styles très marqués. Depuis peu, une petite marque européenne coche pourtant toutes ces cases, loin des géants du meuble en panneaux de particules.

Cette nouvelle venue propose une literie et un mobilier durable en matières naturelles, déjà positionnés sur un segment premium. Latex, bois massif, lin et laine remplacent les mousses issues du pétrole. Le tout est majoritairement fabriqué en Europe, avec des lignes épurées que les décorateurs glissent facilement dans leurs projets les plus pointus.

Une marque de mobilier durable née en Europe

À l’origine de Kipli, il y a Antoine Loredo et Davide Ballota, partis d’une usine familiale de matelas en latex naturel en Italie. Leur constat : la majorité des matelas était fabriquée en matières synthétiques dérivées du pétrole, moins de 5 % provenant de matières naturelles. Ils ont lancé une marque digitale en vente directe pour proposer des produits accessibles.

La gamme a commencé avec des matelas et des oreillers, avant de s’étendre à la chambre puis au salon. Lits en bois massif fabriqués en France ou en Italie, canapés convertibles dont l’assise reprend le latex naturel des matelas, plaids en laine : chaque pièce limite les mousses, colles et panneaux de particules qui chargent l’air intérieur.

Kipli, latex naturel et bois massif

Cœur des matelas et des canapés, le latex naturel représente environ 70 % du prix d’un couchage et coûte cinq à six fois plus cher qu’une mousse synthétique. Un matelas Kipli tourne autour de 1 500 €, quand un modèle synthétique se situe entre 300 et 800 €. La durée d’usage compense : le latex naturel tient 15 à 20 ans, soit deux à trois fois plus longtemps.

Ce positionnement s’appuie aussi sur le choix de matières locales. Plus de 80 % du bois utilisé par Kipli est français, souvent certifié Bois de France, et plus de 95 % des produits sont fabriqués en France ou en Italie. Les canapés s’habillent de lin français ou européen, l’Europe produisant 80 % du lin mondial, et certains matelas en laine intègrent une laine issue d’élevages situés à moins de 100 km, entre l’Aveyron et le Tarn.

Les ateliers européens de Kipli

La fabrication reste au plus près des matières, dans des ateliers européens à taille humaine. La marque est devenue actionnaire à 30 % d’un atelier de menuiserie en Mayenne, spécialisé dans le mobilier en bois massif, pour sécuriser son savoir-faire et ses délais.

Pour voir et toucher ces pièces, Kipli dispose de boutiques à Paris, Lyon et Toulouse, avec une ouverture annoncée à Bordeaux. Pas de soldes, mais des prix stables toute l’année, 10 % des bénéfices reversés à des associations environnementales et un design récompensé, autant d’arguments qui parlent aux décorateurs.