Midi : arrêtez de vous plomber avec des plats lourds, cette recette prête en 10 min cale sans vous assommer

Longtemps boudé, ce wrap poulet avocat prêt en 10 minutes a pourtant changé mes pauses déjeuner au bureau. Comment ce rouleau ultra simple cale vraiment sans laisser cette lourdeur qui plombe l’après-midi ?

Il est midi, le ventre gargouille et la matinée semble déjà loin derrière. Longtemps, le déjeuner a rimé avec sandwich tristounet ou reste de plat en sauce, trop lourd pour l’après-midi. Puis ce wrap tout simple a croisé la route : galette moelleuse, parfums frais, croquant qui réveille, prêt en quelques minutes.

Beaucoup ont boudé le wrap, le prenant pour un fast-food déguisé. Pourtant, cette version au poulet cuit, à l’avocat fondant, à la salade croquante et à la tomate juteuse change tout. On se demande alors pourquoi on l’a évitée si longtemps. Ce wrap poulet avocat se prépare en 10 minutes avec des restes, cale vraiment, mais laisse l’estomac léger.

Un wrap du midi qui évite le coup de barre

Son secret tient à l’équilibre entre protéines, bonnes graisses et fibres. Le poulet apporte des protéines maigres qui rassasient durablement sans plomber. L’avocat fournit des lipides de qualité, pendant que salade, tomates et tortilla de blé complet amènent des fibres faciles à digérer. L’énergie se diffuse plus lentement qu’avec un sandwich très sucré ou une part de raclette réchauffée.

Résultat : ce déjeuner reste gourmand tout en jouant le rôle de véritable carburant efficace pour l’après-midi. Pas de somnolence à 14 heures, ni de ventre trop plein avant une réunion. Autre atout, la recette accepte volontiers les restes de poulet rôti, ce qui la rend économique et limite le gaspillage dans le frigo.

Ingrédients et préparation express de ce wrap poulet avocat

Pour quatre wraps, il suffit de réunir 4 grandes tortillas de blé ou de maïs, 2 filets de poulet cuits ou des restes de poulet rôti, 2 avocats mûrs, 2 tomates fermes, 4 feuilles de salade croquante, 4 cuillerées de fromage frais type St Môret ou de houmous, le jus d’un citron, du sel et du poivre.

On commence par détailler le poulet : effiloché s’il vient d’un rôti, en fines lamelles régulières s’il a été cuit juste avant. Puis viennent les légumes, soigneusement lavés. Les tomates sont coupées en dés pour ne pas détremper la galette, la salade est émincée. L’avocat, tranché en belles lamelles, est aussitôt arrosé de jus de citron pour garder sa couleur et réveiller son côté onctueux.

Pliage, avocat bien vert et variantes futées pour le midi

Vient l’assemblage, très rapide. La tortilla est tartinée de fromage frais ou de houmous, puis garnie au centre de poulet, d’avocat, de salade et de tomate, avec un dernier trait de citron, sel et poivre. Il suffit ensuite de rabattre les deux côtés sur quelques centimètres, puis de rouler serré depuis le bas pour former une vraie poche hermétique, facile à croquer au bureau.

L’avocat ayant tendance à brunir, l’acidité devient la meilleure alliée. Le citron agit comme antioxydant naturel et évite qu’il ne noircisse, surtout si l’on prépare le déjeuner le matin pour le midi. On peut aussi l’écraser avec citron et une pointe de piment d’Espelette pour obtenir une purée onctueuse qui colle le poulet. Selon les envies, le même geste se décline avec thon émietté, houmous, œufs durs, tofu fumé, graines croquantes ou herbes fraîches, pour un wrap du midi léger jamais ennuyeux.