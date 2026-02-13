Chauffage : ce sac de granulés à 0,33 €/kg chez Castorama affole les Français, mais il ne faut pas trop tarder

En plein cœur de février, Castorama affiche des granulés de bois Ecobio à 0,33 €/kg alors que les prix hivernaux restent tendus. Faut-il profiter de ce sac maintenant ou attendre le printemps ?

En plein mois de février, des foyers voient leurs derniers sacs de pellets fondre à vue d’œil. Avec la hausse du bois-énergie, chaque passage à la caisse pour se réapprovisionner pèse lourd sur la facture de chauffage.

Dans ce contexte, une étiquette chez Castorama attire l’œil : un sac de granulés affiché à un prix bas. De quoi se demander si ce bon plan est intéressant pour finir l’hiver, ou anticiper le prochain.

Granulés bois Castorama : promo choc

Il s’agit des granulés Ecobio, vendus en sacs de 15 kg à 4,89 €, soit environ 0,33 €/kg. Pour un produit disponible immédiatement en magasin, ce niveau de prix reste rare, d’autant que l’offre serait limitée à 220 000 sacs au niveau national.

Le marché du pellet suit un calendrier simple : entre octobre et janvier, les prix montent, alors qu’entre avril et juillet ils baissent de 15 à 25 %. Pour une maison qui consomme 2 à 3 tonnes par an, s’approcher en février de tarifs de printemps représente plusieurs dizaines d’euros d’économie.

Granulés Ecobio : qualité et stockage

Les granulés Ecobio affichent la certification DINplus, un taux d’humidité de 8 % et peu de cendres, ce qui limite l’encrassement. Constitués de bois 100 % naturel et résineux, sans additifs ni liants et issus de forêts gérées durablement, ils annoncent un pouvoir calorifique de 5,3 MJ/kg.

Pour en profiter longtemps, il suffit de stocker les sacs dans un endroit sec, éventuellement sur une palette, à l’abri de l’eau dans un lieu ventilé. Des granulés bien protégés gardent leurs qualités plusieurs mois, ce qui permet d’acheter un peu d’avance tout en restant compatibles avec tous les poêles à pellets.

Marché des granulés et forêts françaises

Ce bon plan arrive sur un marché en plein essor : plus de deux millions de foyers français se chauffent aux granulés, une consommation multipliée par douze depuis 2008. « On fait environ 800 euros d’économie sur l’année donc ce n’est pas négligeable », a expliqué Cindy Rodriguez à Franceinfo. « Si on prend sur les 5 dernières années, on a augmenté de 30 % par rapport à il y a 5 ans toute notre activité », a résumé Maxime Charrier. Des défenseurs des forêts redoutent toutefois certaines coupes rases : « C’est un arbre qui avait au bas mot, parce que c’est un peu difficile à lire, une soixantaine d’années. C’est un arbre qui aurait gagné à vieillir dans cette forêt. Lorsqu’on rase tout de cette façon-là, on hypothèque l’avenir de la forêt » et « Ces bois-là sont des bois dessinés à être du bois de chauffage. C’est écrit « chauffe » dessus, c’est l’abréviation pour « chauffage ». », a dénoncé Bruno Doucet. En face, le dirigeant Antoine de Cockborne affirme : « Ça, ce sont des bois complètement pourris. Typiquement, vous ne pouvez pas les valoriser autrement qu’en bois de chauffage. » Pour lui, « Un propriétaire forestier, ne va pas décider de couper sa forêt pour faire du granulé. Ce serait un non-sens de faire de l’énergie avec un bois qui peut être valorisé 20 fois plus cher. »