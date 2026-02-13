Télétravail : ce bureau assis-debout électrique à 165 € chez JYSK fait trembler les modèles à plus de 300 €

Entre mal de dos et bureaux assis‑debout hors de prix, beaucoup renoncent à s’équiper pour le télétravail. Un modèle électrique JYSK à 165 € vient rebattre les cartes et pourrait changer la donne.

Le télétravail a bouleversé les journées, mais beaucoup travaillent encore sur une simple table de cuisine. Posture voûtée, écran trop bas, douleurs qui s’installent lentement : le scénario est connu. Quand on voit les prix des bureaux assis-debout électriques, souvent entre 300 et 900 €, la motivation chute.

Une enseigne danoise vient pourtant rebattre les cartes. Chez JYSK, le bureau assis-debout électrique SVANEKE s’affiche à 165 € en promotion, au lieu de 229 €, avec un plateau de 60 x 120 cm pratique dans les petits logements. Motorisation, sécurité et look épuré à ce tarif, difficile de ne pas regarder de près.

Un bureau assis-debout pour télétravailler sans exploser son budget

Depuis que l’on travaille autant à la maison qu’au bureau, les médecins alertent sur les risques de rester assis des heures pour le dos. Les bureaux assis-debout sont devenus la solution phare, mais les modèles Flexispot, Desktronic, Secretlab ou AUM WORLD se vendent le plus souvent entre 300 et 900 €. Pour beaucoup, la facture reste dissuasive.

Dans la tranche des bureaux à moins de 200 €, on croise souvent des plateaux riquiquis, des structures qui bougent dès que l’on tape au clavier ou des systèmes à manivelle fatigants. Les modèles électriques de ce budget zappent aussi l’anti-collision ou la gestion discrète des câbles. Le bureau JYSK SVANEKE se démarque en proposant tout cela sans dépasser les 200 €.

JYSK SVANEKE : la fiche technique qui fait trembler les bureaux à 300 €

Derrière son prix serré, le SVANEKE reste un vrai bureau électrique pensé pour un usage quotidien. Le cadre en acier assure la stabilité, et le plateau en mélamine, en blanc monochrome ou en finition plus sombre selon les versions, encaisse sans broncher tasses de café et carnets. Avec ses 60 x 120 cm, il accueille un ordinateur, un écran et quelques accessoires sans avaler tout le salon.

La hauteur se règle électriquement de 70 à 119 cm via un petit panneau de commande, assez intuitif pour passer d’assis à debout sans réfléchir. Le système anti-collision stoppe le mouvement en cas d’obstacle, pratique près d’un radiateur ou d’une étagère. Pieds ajustables, range-câbles sous le plateau et certification FSC® Mix complètent le tableau, avec un bois issu de forêts gérées de manière responsable.

Ce que ce bureau à 165 € change dans un budget télétravail

Sur les bureaux à plus de 300 €, le surcoût vient souvent de fonctions comme la mémorisation de plusieurs hauteurs, la connectivité Bluetooth ou des plateaux géants de 140 à 160 cm. Des options confortables, mais dont beaucoup ne se servent jamais en télétravail classique. Avec ce modèle JYSK, on économise près de 150 € tout en gardant motorisation électrique, stabilité et surface suffisante pour un poste complet.

Ce budget dégagé peut servir à une meilleure chaise ergonomique, à un éclairage plus doux ou à un écran additionnel, autant d’éléments qui comptent pour la santé au quotidien. Avec son format compact, le plateau de 60 x 120 cm se glisse contre un mur ou derrière un canapé, idéal dans un studio. Pour celles et ceux qui veulent passer au bureau assis-debout sans attendre une augmentation, ce modèle coche clairement beaucoup de cases.