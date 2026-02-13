Saint-Valentin : ce cocktail fraise-framboise sous bulles rosées sauve votre soirée quand les restos sont complets

Alors que les tables de Saint-Valentin affichent complet, un Love Martini maison aux fruits rouges et champagne rosé change la donne. En quelques gestes, ce cocktail rubis promet un tête-à-tête plus marquant qu’un dîner au restaurant.

Le 12 février 2026, les vitrines rougissent déjà pour la Saint-Valentin, tandis que les restaurants affichent complet. Dans l’ombre, une autre scène se joue pourtant : celle d’un verre préparé maison. Un Love Martini bien pensé, fraise et framboise sous bulles rosées, suffit parfois à transformer un simple jeudi en rendez-vous attendu.

Ce cocktail ne cherche pas l’effet bonbon, mais un vrai équilibre entre fruits rouges, alcool et effervescence. Inspiré du fameux French Martini, il en garde la base vodka plus liqueur de framboise, tout en remplaçant le jus d’ananas par une purée de fraises et un trait de champagne rosé brut. De quoi intriguer avant même la première gorgée.

Love Martini : le cousin pétillant du French Martini

Le French Martini classique, classé parmi les cocktails officiels de l’IBA, marie vodka, liqueur de framboise et jus d’ananas pour un résultat intense. Le Love Martini reprend cette ossature, mais gagne en fraîcheur : la fraise apporte de la chair, la framboise l’acidité, la vodka reste en soutien.

La vraie différence se joue dans le verre à la dernière seconde, quand arrive le champagne rosé brut. Versé doucement, il apporte des bulles fines qui entraînent les arômes vers le nez, tout en coupant la douceur de la liqueur. La robe rouge profonde, coiffée d’une mousse rosée, suffit alors à poser le décor d’une soirée.

Ingrédients et préparation du cocktail Love Martini

Pour deux verres, la liste reste courte, mais la qualité compte vraiment. Choisir une vodka neutre et douce, une liqueur de framboise sans goût chimique, des fraises bien mûres et un vin effervescent brut suffit à faire passer ce Love Martini du simple apéritif au souvenir marquant.

8 cl de vodka de qualité

4 cl de liqueur de framboise

Environ 6 cl de purée de fraises mûres

10 cl de champagne rosé brut ou crémant rosé sec

ou crémant rosé sec Une poignée de glaçons

Fruits rouges entiers pour la brochette

Hors saison, une purée surgelée composée uniquement de fruits convient très bien. Placer d’abord les verres à martini au congélateur une dizaine de minutes. Mixer les fraises en purée lisse, puis verser dans un shaker la vodka, la liqueur de framboise et la purée. Ajouter des glaçons aux deux tiers, fermer et secouer une dizaine de secondes, jusqu’à voir le métal couvert de givre.

Variantes, service et accords gourmands autour du Love Martini

Une fois le shaker givré, filtrer la base rouge dans les verres glacés pour retenir les éclats de glace. Allonger ensuite délicatement avec le champagne rosé brut, sans casser les bulles. Terminer par une petite brochette de fruits rouges posée en travers : elle prolonge les arômes et offre une bouchée croquante entre deux gorgées.

Pour une version sans alcool, remplacer vodka et liqueur par jus de cranberry et un peu de sirop de framboise, puis compléter à l’eau pétillante. Ce Love Martini s’accorde particulièrement bien avec des macarons à la rose ou au chocolat noir.