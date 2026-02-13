Ce bonbon de notre enfance se prépare avec 3 ingrédients : quand vous testerez cette version, vous ne l’achèterez plus

Et si vos oursons guimauve maison ressemblaient enfin à ceux de l’enfance, sans additifs ni usine à bonbons ? Trois ingrédients, un thermomètre et quelques gestes suffisent à lancer l’attaque gourmande dans votre cuisine.

Le simple parfum de sucre chaud suffit à faire remonter les souvenirs de goûters, de doigts collants et de petits oursons engloutis devant un dessin animé. Pourtant, ces douceurs qui s’alignent en rayons sont souvent chargées d’additifs et affichent une texture un peu caoutchouteuse. Bonne nouvelle : retrouver ce plaisir régressif chez soi ne demande ni matériel professionnel ni longue liste de courses, seulement l’envie de jouer au confiseur le temps d’un après-midi.

Au cœur de cette recette, une promesse simple mais bluffante : des oursons guimauve maison préparés avec seulement trois ingrédients du placard pour obtenir une trentaine de bonbons moelleux. La tendance cartonne jusque dans les boutiques, du Bar à Oursons de Cyril Lignac aux Galeries Lafayette aux coffrets multicolores à offrir. Chez vous, le principe reste ultra accessible ; tout repose sur quelques gestes précis qui transforment un sirop brûlant en nuage spongieux.

Oursons guimauve maison : trois ingrédients pour une base magique

Pour cette version minimaliste, trois éléments suffisent : 250 g de sucre en poudre blanc, 10 feuilles de gélatine soit environ 20 g, et 80 ml d’eau pour une trentaine d’oursons. Le sucre apporte à la fois la douceur et la structure, tandis que la gélatine, soigneusement réhydratée dans un grand bol d’eau froide puis essorée, emprisonne l’air au fouettage et crée cette texture souple qui rebondit sous la dent.

Un moule en silicone en forme d’ourson reste l’allié idéal, car sa souplesse évite de casser les pattes ou les oreilles au démoulage. Sans ce matériel, rien n’est perdu : il suffit de verser la guimauve dans un plat carré tapissé de papier sulfurisé, puis de détailler des cubes réguliers une fois la préparation prise.

La bonne méthode pour des oursons à la guimauve ultra moelleux

La phase clé tient dans la cuisson du sirop. On porte à ébullition l’eau et le sucre jusqu’à 121°C, le stade du petit boulé : un thermomètre de cuisine évite toute approximation. En dessous, la guimauve s’affaisse ; au dessus, elle durcit. Hors du feu, on ajoute la gélatine essorée puis on fouette aussitôt à vitesse maximale pendant environ 10 minutes, jusqu’à obtenir une masse blanche et brillante qui forme un bec d’oiseau.

La pâte épaissit vite ; on la dresse donc sans attendre dans les moules très légèrement huilés à l’aide d’une poche à douille. Les oursons sèchent ensuite à l’air libre, à l’abri de l’humidité, au moins 4 heures pour un résultat ultra fondant, jusqu’à 24 heures pour une fine croûte autour d’un cœur tendre. Une fois démoulés, on les roule dans un mélange sucre glace-maïzena afin qu’ils ne se collent plus entre eux.

Parfums, chocolat, inspiration Cyril Lignac : vos oursons prennent la pose

Un slogan résume bien l’esprit du Bar à Oursons parisien : « Un petit bonheur qui tient dans la main », rapporte Paris Select. À la maison, on s’inspire de ses parfums framboise, matcha, café ou dulcey vendus autour de 2,50€ pièce en ajoutant, en fin de fouettage, quelques gouttes de vanille, d’eau de fleur d’oranger ou de coulis de fruits et, pour finir, en trempant les oursons bien secs dans du chocolat noir ou au lait tempéré.