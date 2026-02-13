Jardin : cet outil électrique à moins de 20 € chez Action met fin aux ampoules pendant la taille de printemps

À l’heure des tailles de fin d’hiver, beaucoup de jardiniers finissent avec les mains en feu. Un sécateur électrique sans fil FERM à 19,95 € chez Action promet de changer la donne.

À chaque début de printemps, c’est la même scène : vous enfilez vos gants, attrapez votre vieux sécateur manuel, et quelques dizaines de coupes plus tard, les ampoules apparaissent. Poignets lourds, paume échauffée, la séance de taille tourne court alors que les haies n’ont presque pas bougé. Un petit outil de jardinage, vendu moins de 20 € dans une enseigne bien connue des chasseurs de bons plans, promet pourtant de changer ce scénario.

La fin de l’hiver et les premières semaines de mars restent la période idéale pour remettre en forme haies, rosiers et petits arbustes. Mais le bois est encore dur, les branches nombreuses, et le geste de coupe se répète des centaines de fois. De quoi épuiser les articulations, surtout si l’on souffre déjà des mains. C’est précisément là qu’intervient le sécateur électrique sans fil de la marque FERM, proposé à 19,95 € chez Action. Un timing qui tombe à pic.

Pourquoi la taille fatigue autant vos mains

Un sécateur manuel sollicite fortement la paume et les doigts à chaque pression sur la poignée. Sur une après-midi entière, ce geste répété crée des frottements qui finissent en ampoules, même sous les gants. Quand le bois est bien sec ou que les lames sont émoussées, il faut forcer davantage, ce qui tire sur le poignet et l’avant-bras. Ce moment qui devrait être une bulle de plein air se transforme vite en séance de musculation non souhaitée.

Le matériel joue un rôle énorme. S’acharner sur une branche trop épaisse avec un sécateur rouillé ne coupe pas vraiment, cela écrase le végétal et multiplie l’effort. Beaucoup renoncent alors à la taille d’hiver, par peur d’avoir mal pendant plusieurs jours. Jusqu’ici, les outils assistés électriquement restaient souvent réservés aux passionnés, avec des modèles pouvant dépasser largement 150 €, comme certains sécateurs sans fil de grandes marques type Bosch EasyPrune, affichés autour de 187,20 €.

Un sécateur électrique sans fil Action à moins de 20 €

Le modèle FERM distribué par Action change totalement la donne. Ce sécateur électrique sans fil fonctionne avec une batterie rechargeable de 4 V et peut couper des branches jusqu’à 14 mm d’épaisseur, suffisant pour la majorité des haies décoratives et rosiers. Le mécanisme de force démultipliée fait le gros du travail : une simple pression sur la gâchette actionne la lame, ce qui préserve les articulations. L’appareil reste léger, maniable, et son indicateur de batterie évite la mauvaise surprise de la panne en plein milieu du massif.

Côté sécurité, un interrupteur à double poignée limite les déclenchements involontaires. Pour 19,95 €, bien en dessous d’un sécateur électrique haut de gamme, on obtient un outil confortable pour un jardin familial. D’autres enseignes comme Lidl misent aussi sur ce type d’équipement, mais ce FERM cible surtout ceux qui veulent couper net et soulager leurs mains sans dépasser la barre des 20 €.

Les bons gestes pour profiter longtemps de votre sécateur FERM

Pour protéger vos mains, laissez vraiment le sécateur faire la force : poignée tenue souplement, poignet dans l’axe, gants bien ajustés. En nettoyant la lame et en rechargeant la batterie après chaque séance, l’outil reste efficace. Vous le retrouvez prêt à servir tout le printemps.