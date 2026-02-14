Saint-Valentin : ce cocktail rose à la framboise et aux pétales de rose va faire oublier votre champagne tiède

Le 13 février, vous cherchez encore comment célébrer la Saint-Valentin sans champagne réchauffé ni cocktail écarlate trop sucré. Ce Pink Velvet framboise-rose promet une parenthèse velours dont la recette se révèle en quelques gestes.

Le 13 février, veille de la Saint Valentin, revient toujours la même question : comment marquer le coup sans ressortir la sempiternelle coupe de champagne un peu tiède ni un énième cocktail rouge sucré. Entre ceux qui voient dans cette date un simple coup marketing et ceux qui préparent déjà la grande soirée romantique, un terrain d’entente existe : la mixologie. Un bon verre bien pensé peut installer une ambiance douce sans phrases grandiloquentes ni décor surchargé. Reste à trouver le mélange qui fera mouche.

C’est là que le Pink Velvet entre en scène, un cocktail de Saint Valentin imaginé comme une caresse plus que comme un feu d’artifice. Sa promesse : un verre à la teinte rose poudré, tout en délicatesse, où la framboise rencontre les pétales de rose comestibles. Pas de rose chimique ni de sucre collant, mais une douceur nuancée, qui se découvre gorgée après gorgée. De quoi intriguer autant les sceptiques que les grands romantiques.

Pink Velvet : un cocktail framboise rose qui joue la carte du velours

Dans l’univers des cocktails, ici, l’équilibre des saveurs se mêle à la question de la texture. La framboise apporte une attaque vive et acidulée qui réveille tout de suite les papilles, quand la rose arrive en seconde vague, plus discrète, presque aérienne. On ne boit pas un parfum, mais une construction gustative où la note florale vient souligner le fruit rouge. Résultat : un mélange sensuel, doux au premier abord, qui révèle peu à peu son caractère.

Côté look, le Pink Velvet se distingue autant que par ses arômes. La robe affiche ce rose poudré élégant, loin du rose néon qui rappelle les bonbons industriels, obtenu naturellement par l’alliance de la liqueur de framboise et du jus de citron. Servi dans une coupette ou un verre à Martini bien frais, le cocktail devient presque un accessoire de table. Un simple regard suffit souvent à donner envie d’y tremper les lèvres.

Les ingrédients du Pink Velvet pour une soirée à deux

Pour préparer le Pink Velvet à la maison pour deux personnes, il suffit de réunir quelques produits bien choisis :

8 cl de vodka de qualité, plutôt neutre,

4 cl de liqueur de framboise, type Chambord,

4 cl de jus de citron jaune fraîchement pressé,

2 cl de sirop de sucre de canne,

une poignée de glaçons,

quelques pétales de rose comestibles et non traités pour la décoration.

Cette base spiritueuse marie la douceur de la liqueur de framboise à la structure de la vodka, qui reste en arrière-plan mais soutient la chaleur du mélange. Le jus de citron vient trancher le sucre pour garder un palais net, pendant que le sirop soude l’ensemble et arrondit les angles. Pour la touche florale, on choisit des pétales de rose comestibles, issus de fleurs non traitées, en évitant les variétés simplement décoratives ou cosmétiques.

Préparation du cocktail Pink Velvet et petite touche finale

La préparation reste simple : on verse vodka, liqueur de framboise, jus de citron et sirop dans un shaker rempli de glace, on secoue une dizaine de secondes, puis on filtre dans le verre glacé avant de déposer un ou deux pétales de rose en surface.