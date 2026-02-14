Vous frottez son menton pour rien : cette gamelle très courante empêche l’acné de votre chat de guérir

Votre chat a le menton constellé de points noirs qui résistent aux compresses tièdes et aux désinfectants. Et si une simple gamelle, surtout en plastique, entretenait discrètement cette acné féline ?

Vous avez remarqué de petits points noirs sous le menton de votre chat, un peu comme de la terre incrustée, et vous passez une compresse tiède tous les soirs sans résultat. L’hiver, quand il roupille près du radiateur, on voit chaque détail de son pelage, et ces taches reviennent quoi que vous fassiez.

Ce n’est généralement ni de la crasse ni des crottes de puces, mais une vraie affection de la peau : l’acné féline. Tant que certains détails du quotidien ne changent pas, surtout la gamelle, ces points noirs ont toutes les chances de revenir encore et encore.

Points noirs sur le menton du chat : de l’acné féline, pas de la saleté

L’acné du menton du chat se manifeste par des comédons, ces fameux « points noirs », autour du menton et parfois des lèvres. Ils se forment quand un mélange de sébum et de kératine bouche les follicules pileux : les pores se remplissent, s’oxydent et deviennent ces petits grains noirs bien accrochés. Cette affection peut toucher des chats de tout âge et de toute race, et elle reste en général bénigne.

Le menton est une zone que le chat nettoie mal, car il ne peut pas vraiment la lécher. Le sébum, les petits débris et parfois des bactéries s’y accumulent. Les signes peuvent aller du simple menton “poivre et sel” à une peau rouge, gonflée, avec boutons remplis de pus, démangeaisons et perte de poils localisée. Frotter fort ou tenter de “percer” les lésions risque de faire éclater les comédons sous la peau et de provoquer une infection bien plus douloureuse.

Gamelle en plastique : un nid à bactéries qui entretient l’acné du menton

Le grand coupable se cache souvent au sol : la gamelle. Le plastique, pourtant pratique, est un matériau poreux. Avec les repas et les lavages, des micro-rayures se forment, invisibles à l’œil nu. Ces fissures deviennent des refuges pour les bactéries et les biofilms, que même le lave-vaisselle ne supprime pas complètement. À chaque repas, le menton de votre chat frotte contre ces bords colonisés et la peau déjà fragilisée se retrouve réensemencée.

Autre souci, certains plastiques peuvent libérer des composés chimiques irritants ou allergisants qui entretiennent l’inflammation locale. Vous désinfectez le menton, vous changez de pommade, mais vous continuez à servir ses croquettes dans la source même de l’irritation. Pour casser ce cercle vicieux, il faut remplacer les écuelles par des matériaux inertes :

Céramique : lourde, stable et non poreuse.

: lourde, stable et non poreuse. Verre : très lisse, facile à nettoyer, sans odeur.

: très lisse, facile à nettoyer, sans odeur. Acier inoxydable : durable et hygiénique s’il est de qualité alimentaire.

Changer de gamelle et soigner doucement : la routine pour un menton net

Une fois les gamelles en plastique supprimées, l’acné féline régresse souvent d’elle-même ou avec un simple nettoyage doux, par exemple avec une solution de chlorhexidine diluée ou des lingettes vétérinaires adaptées. L’important est de laver les nouvelles écuelles à l’eau chaude et au liquide vaisselle au moins une fois par jour, en rinçant bien après chaque repas humide. L’acné féline n’est pas contagieuse, ni pour vous ni pour les autres animaux.

Si malgré ces changements le menton reste très rouge, gonflé, douloureux ou couvert de pustules, une consultation vétérinaire s’impose. Le praticien peut réaliser un examen de la peau, voire un grattage ou une cytologie, et prescrire des traitements locaux ou généraux. En France, le coût moyen pour le diagnostic et le traitement d’une acné du chat se situe autour de 50 à 120 €, et les cas légers se résorbent en général en quelques jours à quelques semaines avec une prise en charge adaptée.