Croquettes premium : cette erreur que font presque tous les maîtres met en danger la santé de leur chat

Vous payez cher des croquettes premium persuadé de chouchouter votre chat, surtout l’hiver. Et si ce sac doré cachait une malbouffe bourrée de glucides bien moins anodine ?

Sur les sacs de croquettes aux reflets dorés, tout respire le luxe. Beaucoup de maîtres déboursent sans hésiter pour ces croquettes premium, persuadés d’offrir le meilleur à leur chat, surtout en hiver quand la santé du foyer devient une obsession. Le prix élevé rassure, le packaging met en scène filets de poulet et saumons frais, et la gamelle paraît soudain digne d’un restaurant étoilé.

La réalité est souvent moins brillante. Entre mentions flatteuses, photos idylliques et jargon marketing, certains produits très chers ressemblent en fait à une sorte de fast-food de luxe pour félins. Derrière le mot « premium », que se passe-t-il vraiment dans le bol de votre compagnon ?

Pourquoi les croquettes premium pour chat ne garantissent pas une gamelle saine

Le mot « premium » n’a aucune définition officielle pour l’alimentation animale. Aucune réglementation stricte n’en encadre l’usage, ce qui permet à n’importe quel fabricant de l’imprimer sur un paquet sans répondre à un cahier des charges précis. Dans bien des cas, ce que l’on paie surtout, c’est la marque, la publicité et le joli sac, plutôt que la véritable valeur nutritionnelle de ce que le chat avale au quotidien.

Autre décalage majeur : l’image de viandes entières affichée en gros plan ne correspond pas toujours à la recette. Les listes d’ingrédients, classées par ordre de poids décroissant avant cuisson, révèlent parfois en première position « céréales », « maïs » ou « sous-produits animaux ». Ce sont alors des matières premières bon marché qui prennent le dessus, loin du poulet fondant suggéré par l’emballage.

Chat carnivore strict : quand les croquettes premium tournent à la malbouffe

Un chat reste un carnivore strict. Sa physiologie est construite pour digérer surtout des protéines animales, pas pour gérer des quantités importantes de glucides. Or l’analyse de nombreuses gammes dites premium, y compris vétérinaires, montre des taux d’amidon qui dépassent largement les plafonds recommandés. Pour faire tenir la croquette et réduire les coûts, la viande est remplacée par des céréales, de la pomme de terre ou des pois.

Le problème se renforce avec nos chats sédentaires, chauffés en appartement, qui brûlent peu d’énergie. Ils ingèrent jour après jour ces sucres cachés, ouvrant la porte à l’obésité et au diabète. Pour rendre appétissant ce mélange très farineux, les industriels ajoutent massivement des exhausteurs de goût et des texturants chimiques. Le chat se jette sur la gamelle parce que ses sens sont trompés, pas parce que la recette est vraiment adaptée à ses besoins.

Apprendre à lire l’étiquette des croquettes pour enfin choisir mieux

La première habitude à adopter consiste à retourner le paquet et à oublier la face avant. Si la liste commence par « céréales », « maïs » ou un flou « sous-produits animaux », mieux vaut reposer le sac, quel que soit son prix. Même la mention « viande fraîche » en tête peut être trompeuse, car une fois l’eau retirée à la cuisson, cette viande recule souvent derrière les féculents dans la composition réelle.

Pour vraiment juger une recette, la méthode repose sur le calcul plutôt que sur les slogans. Le taux de glucides se déduit en retirant à 100 la somme des protéines, graisses, fibres, cendres et humidité. Les repères conseillés sont clairs :

viser un taux de protéines animales clairement identifiées supérieur à 35 % ou 40 % ;

rechercher des glucides sous les 20 %, autour de 15 % pour un chat stérilisé ;

éviter les listes d’ingrédients à rallonge remplies de conservateurs chimiques.

En privilégiant la transparence de la composition plutôt que le prestige de la mention « premium », chaque propriétaire reprend la main sur la gamelle de son chat, et donc sur sa vitalité à long terme.