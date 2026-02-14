Voici cette chaise inspirée d'un modèle scandinave culte : moins de 140 € pour un effet haut de gamme

Envie d’une salle à manger façon hôtel nordique sans exploser votre budget ? Cette chaise alternative à la Wishbone, dix fois moins chère, pourrait bien changer vos plans déco.

On feuillette un magazine déco, on repère une salle à manger parfaite, et la douche froide arrive en lisant les prix des chaises. Le rêve d’un coin repas façon hôtel nordique se heurte vite au budget, surtout en hiver quand les dépenses s’enchaînent et que l’on a juste envie d’un intérieur chaleureux.

Parmi ces pièces qui font fantasmer, une star revient souvent : une chaise au dossier en forme de Y et à l’assise tressée qui a envahi les intérieurs les plus stylés. Ce modèle mythique dépasse fréquemment les 1 000 € l’unité autour des tables françaises. Pourtant, une version inspirée, presque jumelle visuellement et affichée environ dix fois moins cher, commence à se faire remarquer.

Chaise Wishbone CH24 : l’icône scandinave qui fait monter l’addition

La chaise Wishbone CH24 a été dessinée en 1949 par Hans J. Wegner pour l’éditeur danois Carl Hansen & Søn. Produite sans interruption depuis 1950, elle se reconnaît à sa structure courbée en bois, son dossier en Y et son assise en corde de papier tressée à la main, qui mobilise environ 120 mètres de fibre et plus de 100 étapes de fabrication. Résultat : un design scandinave organique, léger à l’œil, mais solide pour des décennies.

Comme le fauteuil *Eames Lounge* ou la chaise de Verner Panton, la CH24 fait partie de ces chaises emblématiques dont la silhouette reste immédiatement identifiable. On la voit dans les hôtels, les restaurants branchés, les maisons d’architectes. Ce statut a un prix : en France, selon le bois et la finition, on la trouve généralement entre 500 et 1 000 € la pièce, parfois davantage. Autour d’une table pour six, la note grimpe vite au prix d’un beau voyage.

Chaise Uish Edition de Sklum : un air de Wishbone pour moins de 140 euros

Face à ce tarif, la chaise Uish Edition signée Sklum fait figure de bonne nouvelle. Sa silhouette est troublante de ressemblance : piètement fin, dossier arrondi qui épouse le dos, structure ajourée qui laisse circuler la lumière. Le bois d’orme, avec son veinage marqué, remplace les essences danoises, et l’assise reprend un tressage en corde de papier naturel pour un toucher chaleureux, très loin des copies en plastique.

L’argument choc reste son prix affiché à 139,95 €, soit environ dix fois moins que de nombreuses Wishbone vendues en boutique de design. Et le modèle ne se contente pas d’être joli sur photo :

sa polyvalence permet de l’utiliser autour de la table, devant un bureau ou dans une chambre ;

sa structure en bois d’orme résiste bien à la vie de famille et aux enfants qui grimpent dessus sans ménagement ;

résiste bien à la vie de famille et aux enfants qui grimpent dessus sans ménagement ; son duo bois clair et corde naturelle capte la lumière et réchauffe instantanément un sol carrelé ou un intérieur un peu froid.

Comment adopter cette chaise inspirée de la Wishbone sans fausse note

En set complet autour d’une table en chêne ou en verre, la Uish crée la même ambiance épurée que son modèle mythique, avec un aspect plus accessible. Dans un petit appartement, ses lignes aériennes laissent respirer la pièce. Autour, on peut ajouter une suspension en fibres tressées, un tapis moelleux et une nappe en lin pour renforcer l’effet cocon.

On peut aussi l’installer seule pour structurer un coin télétravail, un angle lecture ou le bout d’un lit. L’originale restera peut-être un projet à long terme, presque un objet de collection. En attendant, cette chaise inspirée de la Wishbone offre un compromis malin entre budget raisonnable et envie de beauté au quotidien, sans que cela se voie vraiment au premier regard.