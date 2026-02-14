Castorama : ce radiateur à inertie fonte sous les 90 € peut alléger votre facture, à ne pas laisser passer cet hiver

En plein hiver, Castorama casse le prix d’un radiateur électrique à inertie fonte Bestherm BIA 1000W, affiché sous la barre des 90 €. Promesse de chaleur douce et d’économies pour 10 m², mais ce bon plan convient‑il vraiment à toutes les situations ?

Les températures restent fraîches et beaucoup de foyers se demandent comment gagner quelques degrés sans voir exploser la facture d’électricité. Dans ce contexte tendu, tomber sur un radiateur à inertie fonte au prix d’un simple convecteur a de quoi faire lever un sourcil. Surtout quand il promet une chaleur douce dans une petite pièce du quotidien.

C’est exactement le cas du radiateur électrique à inertie sèche fonte 1000W Bestherm BIA, actuellement proposé sous la barre symbolique des 90 € chez Castorama. Un modèle fixe, compact, pensé pour environ 10 m², qui mise sur la fonte pour lisser la température et limiter la consommation. Reste à voir pour qui ce bon plan est réellement intéressant.

Bestherm BIA 1000W : un radiateur à inertie fonte sous les 90 €

Vendu habituellement 129,90 €, ce radiateur Bestherm BIA s’affiche en ce moment à 89,90 €, soit 40 € d’économie immédiate. On se retrouve avec un appareil à inertie fonte dans une zone de prix où l’on trouve d’ordinaire des convecteurs basiques. Sur un marché où des modèles comparables tournent souvent autour de 150 à 400 €, le positionnement frappe.

Avec ses 1000W, ce radiateur vise les surfaces d’environ 10 m² : bureau, petite chambre, cuisine ou coin salon dans un studio. La garantie 2 ans, le kit de fixation murale fourni et un format peu encombrant (profondeur autour de 11 à 12,5 cm) en font une solution facile à installer quand on veut moderniser une seule pièce sans gros budget.

Inertie sèche fonte : une chaleur douce et jusqu’à 30 % d’économies

Le cœur de chauffe en fonte emmagasine la chaleur puis la restitue progressivement, même quand le radiateur ne consomme plus. Résultat : une chaleur douce et homogène, sans à-coups ni sensation de courant d’air chaud. L’air est moins asséché qu’avec un convecteur qui brûle la poussière et souffle fort dès qu’il se rallume.

Les fiches produits Bestherm annoncent jusqu’à 30 % d’économies d’énergie par rapport à un convecteur mécanique ancien. L’inertie réduit les cycles marche/arrêt et maintient une température stable plus longtemps, surtout dans une pièce de vie utilisée toute la journée. Pour un petit logement équipé de vieux radiateurs, remplacer au moins un point de chauffe par ce type de modèle peut déjà alléger la facture.

Programmation, sécurité : un équipement complet pour un prix mini

Malgré son tarif serré, le Bestherm BIA ne se contente pas d’un simple thermostat. Il propose quatre modes : Confort, Économique, Anti-gel et Veille, trois programmes hebdomadaires préinstallés (P1, P2, P3) et un scénario personnalisable via fil pilote 6 ordres. L’interface par écran LCD rend les réglages assez intuitifs, même pour les moins technophiles.

La partie sécurité n’est pas oubliée, avec détection de fenêtre ouverte pour éviter de chauffer dans le vide, protection contre la surchauffe et sécurité enfant qui limite les mauvaises manipulations. Pour qui cherche un radiateur à inertie fonte pas cher pour une pièce d’environ 10 m², ce modèle réunit beaucoup d’arguments à un prix rarement vu sur ce segment. Avant d’en profiter, il suffit de vérifier la surface réelle de la pièce et l’état de l’isolation pour dimensionner au mieux son achat.