Cette crêpe salée au four qui se découpe comme un gâteau va enfin libérer vos dîners d’hiver de la poêle

Froid, fatigue et faim pressante : ce soir, une crêpe salée au four vient remplacer les gratins. En quelques gestes, elle promet un plat familial surprenant.

Les soirées de février donnent envie de plats qui réchauffent sans passer une heure debout devant la plaque. On pense aux crêpes de la Chandeleur, mais la montagne de vaisselle et la poêle à surveiller coupent vite l’envie, surtout quand toute la famille a faim au même moment.

Cette crêpe salée au four change tout : une seule pâte, un plat à gratin bien beurré, le four qui travaille pendant que vous restez à table. À la sortie, une crêpe géante entre ficelle picarde et clafoutis, qui se découpe comme un gâteau et régale de 4 à 6 personnes.

Crêpe salée au four : le plat réconfortant qui met tout le monde d’accord

Le principe est simple : on prépare une pâte à crêpe classique, on la verse dans un grand plat beurré, on ajoute la garniture, puis on enfourne. En cuisant, la préparation gonfle légèrement sur les bords, forme une croûte dorée et croustillante, tandis que le centre reste fondant, comme un gratin moelleux.

En Bretagne, le débat fait sourire. « Arrête avec tes galettes ! T’as déjà été manger dans une galetterie, toi ? », s’amusent des plaisantins, selon Le Parisien. Crêpe fine ou galette plus épaisse, sucrée ou salée, ce plat rappelle ce patrimoine culinaire que le Musée départemental breton de Quimper mettra à l’honneur avec l’exposition « Et que ça saute ! Histoire(s) de la crêpe bretonne » à partir du 27 juin 2026.

Les ingrédients pour une grande crêpe salée au four familiale

Pour une tablée de 4 à 6 personnes, il suffit d’ingrédients du quotidien :

250 g de farine de blé type 55

4 œufs entiers

500 ml de lait demi-écrémé

20 cl de crème fraîche épaisse

50 g de beurre demi-sel

200 g de dés de jambon blanc ou de jambon cuit à l’os

150 g d’emmental râpé (ou de comté)

Sel fin et poivre du moulin

Cette base neutre supporte aussi bien la version jambon-fromage que des variantes plus typées au fromage de montagne, au chèvre ou aux fromages à pâte persillée mentionnés plus loin, sans changer la pâte.

Préparation express, variantes gourmandes et service convivial

Dans un grand saladier, formez un puits avec la farine, ajoutez les 4 œufs, fouettez en versant progressivement les 500 ml de lait jusqu’à obtenir une pâte lisse. Salez légèrement. Pas besoin de repos. Beurrez généreusement un grand plat à gratin avec une partie des 50 g de beurre, versez toute la pâte, répartissez les dés de jambon, déposez la crème en petites touches, puis l’emmental râpé. Enfournez à 180°C en chaleur tournante pour environ 25 minutes : les bords doivent être gonflés et la surface bien dorée.

Pour varier, la version méditerranéenne remplace le jambon par des tomates séchées en morceaux, quelques olives noires, mozzarella ou feta et une pincée d’origan, pour une saveur ensoleillée. La version forestière marie champignons de Paris ou pleurotes préalablement poêlés avec ail, persil et ciboulette, plus un fromage à pâte persillée ou un brebis frais, aux notes aromatiques puissantes. En hiver, la déclinaison montagnarde garnie de lardons fumés grillés, tranches de Reblochon et oignons confits forme une crêpe-tartiflette aux fils gourmands à la découpe. Servez toujours en parts carrées ou rectangulaires, comme un gâteau, accompagnées d’une salade verte croquante (mâche, roquette ou jeunes pousses) assaisonnée d’une vinaigrette relevée à la moutarde à l’ancienne ou au vinaigre de cidre. Les restes se conservent au frais, à réchauffer quelques minutes au four ou à la poêle, en évitant le micro-ondes pour garder le croustillant.