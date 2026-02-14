« Je le refais chaque dimanche » : ce cake aux agrumes et chocolat fait l’unanimité grâce à un détail inattendu

Chaque dimanche d’hiver, ce cake aux clémentines et pépites de chocolat s’invite au goûter et met tout le monde d’accord à la maison. Quelles petites astuces le rendent si moelleux et inratable ?

Février traîne encore son froid, les vitres se couvrent de buée et la maison semble un peu plus douce quand un gâteau cuit au four. L’odeur des agrumes qui caramélisent, mélangée à celle du chocolat, remplace presque le soleil manquant derrière les nuages du week-end.

Dans beaucoup de familles, ce cake aux clémentines et pépites de chocolat est devenu le héros du goûter dominical : simple à préparer, généreux, il reste moelleux plusieurs jours. On comprend vite pourquoi on a envie de le refaire chaque dimanche, car son secret ne tient pas qu’aux pépites, mais surtout à la façon d’utiliser les clémentines.

Un cake choco-agrume qui met tout le monde d’accord le dimanche

Dans cette recette, les clémentines jouent un double rôle. Leur zeste apporte une fraîcheur vive qui réveille la pâte, tandis que le jus parfume l’intérieur du cake et le garde humide. Associé au cacao, ce « soleil d’hiver » trouve un allié de choix : le chocolat noir, dont l’amertume évite un résultat lourd ou trop sucré.

L’article décrit comment l’acidité naturelle du jus agit sur la farine et la levure pour donner une mie « particulièrement tendre et humide ». Le mélange beurre fondu et jus de fruit forme une sorte de sirop à l’intérieur du gâteau, qui le confit légèrement. Résultat : un cake qui ne sèche pas comme un simple gâteau au yaourt et que l’on savoure encore avec plaisir le lundi matin.

Les bons ingrédients et les bons gestes pour un cake clémentine chocolat moelleux

Sur le plan de travail, il suffit de réunir : 3 clémentines, 200 g de farine, 150 g de sucre, 100 g de beurre fondu et tiédi, 3 œufs, 100 g de pépites de chocolat noir, 1 sachet de levure chimique et une pincée de sel. Des clémentines bio à peau fine donneront un zeste très parfumé, et un chocolat noir à 60 % de cacao minimum offrira ce contraste équilibré avec la douceur acidulée du fruit.

La préparation commence par le préchauffage du four à 170 °C. On zeste puis on presse les clémentines. Dans un grand saladier, on fouette les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse, avant d’ajouter farine et levure tamisées, en alternant avec le beurre fondu. Vient ensuite le jus et les zestes, mêlés délicatement. Les pépites de chocolat s’ajoutent en dernier, puis la pâte part dans un moule beurré et fariné pour environ 45 minutes, jusqu’à ce qu’une lame plantée au centre ressorte sèche.

Texture fondante, service gourmand et variantes pour changer chaque semaine

Pour garder cette texture vaporeuse, il vaut mieux ne plus trop travailler la pâte une fois la farine incorporée. Les pépites apportent leur côté croquant ou fondant selon la température de dégustation. Servi tiède, une demi-heure après la sortie du four, ce cake révèle tout son charme, surtout accompagné d’un thé Earl Grey ou d’un chocolat chaud épais. Enveloppé dans un film alimentaire ou placé sous une cloche en verre, il reste moelleux plusieurs jours, ses arômes se renforcent avec le temps.

Ce cake choco-clémentine supporte très bien les variations : la même base fonctionne avec de l’orange sanguine ou du citron bergamote, pour changer de parfum en restant dans l’esprit agrumes. Certaines recettes de cakes aux agrumes utilisent aussi mascarpone ou crème à la place du lait pour un résultat qui ne sèche pas trop vite. De quoi faire évoluer doucement ce rituel du dimanche sans jamais l’abandonner.