Horoscope du 17 février 2026 : cette éclipse en Verseau bouleverse 4 signes sur l’amour, l’argent et le travail

Ce mardi 17 février 2026, l’éclipse solaire en Verseau vient bousculer les douze signes entre amour, travail et argent. Quels changements ce ciel prépare‑t‑il pour vous ?

Mardi 17 février 2026, le ciel ne se contente pas d’une simple Nouvelle Lune : une éclipse solaire annulaire en Verseau vient électriser l’atmosphère. Projets, réseaux, amitiés et désir de liberté prennent une couleur différente, comme si quelque chose devait se réorganiser dans le quotidien, parfois sans prévenir.

Cette éclipse ouvre un nouveau cycle sur l’axe Lion‑Verseau, annoncé jusqu’en 2028 par les astrologues, avec au programme remises en question, audace et gestion plus fine de l’argent ou de la santé. Selon votre signe, ce mardi peut raviver la passion, tester vos nerfs au travail ou chambouler vos projets.

Météo astrale du 17 février 2026

Sur le plan astronomique, cette éclipse solaire du 17 février 2026 est surtout visible au‑dessus de l’Antarctique et de l’océan Indien ; mais en astrologie, elle sert surtout de repère symbolique. En Verseau, signe d’air tourné vers l’avenir, elle insiste sur la place de chacun dans le collectif et les amitiés.

Dans le même temps, Uranus en Taureau secoue les habitudes matérielles : organisation du travail, dépenses, rythme du quotidien. Saturne et Neptune en Bélier demandent de gagner en maturité et en courage, quitte à poser des limites. Vénus près du Nœud Nord colore les histoires d’amour et les rencontres d’un parfum de tournant durable.

Horoscope du mardi 17 février 2026 signe par signe

Pour le Bélier, des désaccords de couple contrastent avec un ciel plus ouvert pour les célibataires, finances et santé restant correctes si vous restez concentrée au travail. Taureau, la journée renforce engagement et fidélité tandis que vous privilégiez l’épargne et la diplomatie professionnelle. Chez les Gémeaux, passion et besoin de sécurité avancent ensemble : une rencontre peut compter, même si le stress au bureau impose sang‑froid et hygiène de vie. Cancer, la fatigue peut peser sur le couple alors que les solos multiplient les possibilités amoureuses ; vos idées vous aident à contourner les tracas d’argent. Lion, l’amour domine entre magnétisme accru et questions de carrière, avec un rappel à ménager vos forces. Vierge, la période soutient projets de cœur, possibles gains et occasions de progresser, à condition de garder les pieds sur terre en famille.

Balance, l’harmonie de couple reste fragile si vous brusquez votre partenaire ; appuis professionnels et finances correctes invitent à la modération. Scorpion, concentrée sur votre carrière, vous veillez à ne pas délaisser le lien affectif, tout en évitant les dépenses impulsives. Sagittaire, vous cherchez à raviver la flamme ou à vivre des plaisirs sans attaches, en préparant prudemment votre avenir matériel. Capricorne, quelques désaccords amoureux n’empêchent pas de bâtir un projet solide, à condition de respecter vos limites physiques. Verseau, entre idées originales pour le foyer, envie de trancher dans votre vie sentimentale et projets ambitieux, la patience reste votre meilleure alliée. Poissons, vous jonglez entre désir de relation stable, budget strict et énergie débordante qu’il faudra canaliser au travail.

Les signes les plus chahutés par l’éclipse solaire en Verseau

Cette éclipse en Verseau secoue les signes fixes : Taureau, Lion, Scorpion et Verseau voient leurs plans remis en cause, qu’il s’agisse de couple, de foyer, de carrière ou d’argent ; souplesse et calme feront la différence.