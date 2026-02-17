Castorama : cette cloison atelier noire à 119 € transforme un studio sans percer, mais gare à ce détail souvent négligé

Locataires et habitants de petites surfaces tiennent enfin une solution pour séparer sans percer ni abîmer. Cette cloison atelier noire Castorama à 119 € promet de métamorphoser un studio avant la fin de la promo.

Vous rêvez d’un coin nuit, d’un bureau ou simplement de séparer la cuisine du salon, mais l’idée de sortir la perceuse vous refroidit aussitôt. Chez Castorama, une cloison atelier noire repérée à 119 € permet justement de redessiner l’espace sans toucher aux murs ni au plafond, même dans un studio déjà entièrement terminé.

Il s’agit de la cloison amovible 3‑en‑1 esprit atelier Axioma, signée Geom, en promotion à 119 € au lieu de 159,90 € (soit 40 € d’économie) jusqu’au 24 février 2026. Une solution qui combine look verrière, pose propre et budget contenu, avec un atout majeur pour les locataires : aucune trace une fois démontée.

Une cloison atelier Castorama au look loft qui change tout

Visuellement, l’Axioma reprend tous les codes des verrières d’atelier : cadre en aluminium noir, soubassement plein en MDF et partie vitrée en PMMA qui laisse passer la lumière. En un seul module, une pièce classique prend des airs de loft new‑yorkais, sans casser de cloison ni perdre la clarté d’un séjour orienté plein sud.

Avec ses 250 cm de hauteur pour 80 cm de largeur et un poids de 30,5 kg, cette cloison amovible trouve sa place dans la majorité des appartements à plafond standard. On peut en installer une pour dessiner une entrée ou en aligner plusieurs pour créer une vraie séparation chambre/salon tout en gardant une vue dégagée.

Installer la cloison Axioma sans percer : idéale pour les locataires

Le principe est simple : la cloison se cale par pression entre le sol et le plafond grâce à un système de vérins réglables. Aucun perçage n’est nécessaire, ni au sol ni au plafond. Les pieds se règlent pour s’adapter précisément à la hauteur, ce qui limite la poussière et évite de négocier avec le propriétaire pour reboucher des trous en fin de bail.

Autre détail confortable, la cloison est livrée déjà montée. On la déballe, on la positionne à l’endroit souhaité, on serre les vérins, et la séparation est en place en quelques minutes seulement. Pas besoin d’armoire à outils : un projet réalisable seul ou à deux, le temps d’un après‑midi d’hiver.

Cloison atelier sans percer : les bons réflexes avant d’acheter chez Castorama

Avant de craquer sur cette cloison atelier sans percer Castorama, quelques vérifications rapides évitent les mauvaises surprises :

Mesurer la hauteur sous plafond, proche de 2,50 m, avec une surface plutôt plane.

Contrôler que sol et plafond supportent bien la pression de la cloison.

Évaluer la largeur à séparer pour savoir si un, deux ou trois modules seront nécessaires.

Garder en tête que l’Axioma structure surtout visuellement : elle laisse passer la lumière et atténue un peu les odeurs, sans être une cloison acoustique.

Pour ceux qui aiment faire évoluer leur intérieur, cette cloison 3‑en‑1 peut aussi, avec un kit spécifique vendu séparément, se transformer en porte coulissante. Une façon de passer d’une simple séparation de studio à une vraie circulation entre deux pièces, toujours sans gros travaux.