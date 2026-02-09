Horoscope chinois du 9 au 15 février 2026 : ces signes qui laissent 3 ans de chaos derrière eux avant la Saint-Valentin

Du 9 au 15 février 2026, votre horoscope chinois se joue entre Saint-Valentin et Nouvel An, dans un climat de fin de cycle. Amour, travail et énergie basculent, signe par signe, vers une nouvelle ère encore pleine de surprises.

Du lundi 9 au dimanche 15 février 2026, l’horoscope chinois s’écrit sur fond de transition. Beaucoup sentent qu’un cycle se clôt sans pouvoir l’expliquer, tandis que la Saint-Valentin approche et que le Nouvel An chinois se prépare. Amour, travail, énergie, tout réclame un dernier ajustement.

Pour l’astrologue Madamastro, nous arrivons vers « la fin de 3 années chaotiques », marquées par « beaucoup de chagrins profonds, des ruptures ou des détachements qui ont été forcés, des déceptions relationnelles nécessaires », a-t-elle expliqué à Pleine Vie. Elle résume : « Gardez en tête que Saturne ne punit pas, il permet d’apprendre ». « Ce sera le début d’une nouvelle ère » plus stable. Abigail-Rose Remmer confie au site YourTango que « la plupart du temps, l’année va être très chanceuse ». Cette toile de fond colore chaque signe chinois.

Amour et relations : l’horoscope chinois du 9 au 15 février 2026 signe par signe

Pour le Rat, la semaine met l’accent sur une discussion honnête en couple, même si les changements seront progressifs. La confiance grimpe aussi chez le Bœuf ou Buffle, plus clair sur ce qu’il veut garder dans sa vie sentimentale. Le Tigre profite d’un courant de passion sensuelle, capable de rallumer la flamme. Le Lapin, porté par une sociabilité retrouvée, gagne à garder son calme ; comme le rappelle Michel de Montaigne, « il n’est réplique si piquante que le mépris silencieux », un rappel utile en cas de tensions autour du 14 février.

Le Dragon entre dans une phase de renouveau amoureux, les tensions passées s’effacent et une rencontre marquante reste possible. Le Serpent voit s’apaiser d’anciennes querelles s’il reste discret. Porté par Hoa Tinh, le Cheval vit une semaine pleine d’initiatives romantiques, idéale pour une escapade de Saint-Valentin, tandis que la Chèvre ose davantage charmer dans un climat léger. Pour le Singe, la spécialiste évoque « retrouver le sourire » ; la planète Da La rend « ardu, dans ces circonstances, de conserver sa quiétude », mais promet des « bonheurs intimes » et des « échappées mentales », tout en rappelant de « ne négligez pas la dimension concrète de votre existence ». Les Coq, Chien et Cochon avancent à petits pas mais avec sincérité.

Travail et argent : une semaine décisive pour plusieurs signes chinois

Niveau carrière, le Rat reçoit l’appui de Dieu Khach pour viser une promotion, tandis que le Bœuf voit s’ouvrir des voies s’il accepte de changer ses habitudes.

Le Dragon profite de rentrées d’argent, la Chèvre assainit comptes et le Singe prépare des placements. Pour les autres signes, l’ambition reste présente mais demande prudence : le Cheval peut négocier un nouveau poste, le Coq a le vent en poupe pour ses démarches administratives, le Chien défend ses idées avec énergie, tandis que le Cochon traverse des remous professionnels qui déboucheront sur une décision financière importante.

Énergie, santé et derniers ajustements avant le Nouvel An chinois

La santé reste le fil rouge de cette semaine. Le Rat doit ménager ses yeux et ses dents, le Bœuf surveiller sa digestion, le Chien calmer le stress et éviter les excès, y compris sexuels. Fontenelle résumait que « la santé, c’est l’unité qui fait valoir tous les zéros de la vie » : une phrase qui parle aussi au Serpent, invité à la modération, au Cheval plein d’énergie, et au Cochon, balloté par des remous familiaux. Rester à l’écoute de son corps aide chaque signe à traverser ce passage vers le Nouvel An chinois.

