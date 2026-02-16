Rideaux en lin : ne payez plus 200 € grâce à cette astuce avec du linge de maison détourné

Les rideaux en lin chic semblent réservés aux budgets XXL, surtout quand chaque fenêtre frôle les 200 €. Et si le secret tenait plutôt à quelques détournements malins ?

Une paire de rideaux peut transformer un salon, surtout quand la lumière de février commence à inonder la pièce. Mais en magasin, les beaux rideaux en lin affichent vite 100, 150, voire plus de 200 euros la fenêtre. Le rêve d’intérieur chic semble alors hors de portée.

Pourtant, il existe des astuces très simples pour retrouver la texture brute et élégante du lin sans exploser son budget. En changeant de rayon, en piochant dans la seconde main et en soignant la pose, on obtient un rendu digne d’un hôtel. La magie se joue dans les détails.

Changer de rayon pour un lin chic sans vider son compte

Au rayon rideaux, le prix grimpe à cause des œillets et finitions. Mieux vaut filer vers le linge de maison : grandes nappes en lin lavé, draps plats en métis au tomber lourd, souvent repérés pendant les promos du « blanc » ou chez Leroy Merlin et Conforama en tissu au mètre.

Autre filon : la seconde main. Sur Vinted ou Rakuten, de vieux draps en lin, déjà lavés et assouplis, offrent cette souplesse introuvable dans l’entrée de gamme neuf, en restant très abordables. C’est économique, écoresponsable et plein de charme. Sur Etsy, certains vendent aussi des chutes ou panneaux prêts à poser.

Anneaux à pinces, thermocollant : le rideau sur-mesure sans couture

Bonne nouvelle pour les non-couturières : nul besoin de machine. Les anneaux à pinces, noirs, dorés ou laiton vieilli, s’agrippent au haut du drap et dessinent instantanément de jolis plis. Pour ajuster la longueur, un simple ruban thermocollant, plié puis fixé au fer, remplace l’ourlet traditionnel.

Les décorateurs jouent aussi sur la hauteur. En posant la tringle presque au plafond, la fenêtre paraît plus grande. Les rideaux IKEA DYTÅG, HILJA ou MAJGULL misent sur cette astuce et sur une longueur généreuse qui touche le sol, voire forme une petite « flaque » : le froissage du lin y ajoute une nonchalance très chic.

Stores bateaux, couleurs chaudes : copier les fenêtres 2026

Les tendances fenêtres 2026 mettent en avant stores bateaux et matières naturelles. Côté couleurs, les neutres chauds comme le blanc cassé, le beige ou le ton champignon dominent, relevés parfois de terracotta ou de vert sauge. Dans une cuisine ou une petite chambre, un store bateau en lin suffit souvent. « Ils nécessitent environ un quart du tissu qu’exigent de longs rideaux, ce qui en fait une excellente option pour intégrer des tissus plus coûteux dans votre intérieur », explique Jennifer McKissick, citée par The Spruce.

Ce retour aux fenêtres travaillées s’inscrit dans un mouvement plus classique, avec superpositions et belles tringles en laiton brossé ou noir mat. « Nous observons un retour plus large au classicisme dans le design, mais interprété à travers un regard moderne, et les habillages de fenêtre sont une belle façon d’exprimer ce changement », explique JoAnna Baum, citée par The Spruce. Les stores motorisés gagnent aussi du terrain : « La possibilité d’ouvrir ou de fermer un store d’une simple pression sur un bouton pour laisser entrer la lumière naturelle ou créer l’ambiance d’une soirée cinéma en famille va devenir quelque chose que les propriétaires et les clients d’hôtellerie considéreront comme normal dans les années à venir », souligne Liz Kirby, citée par The Spruce.